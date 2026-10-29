Un accidente aéreo en Brasil causó preocupación luego de que una avioneta agrícola se estrellara contra una guardería en la que se encontraban cerca de 180 niños. Aunque el impacto afectó parte de la infraestructura del establecimiento, ninguno de los menores ni los trabajadores resultó herido.

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El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2026 en Campo Verde, municipio del estado de Mato Grosso, Brasil. De acuerdo con la información compartida por El Tiempo, la aeronave chocó contra la guardería Cora Coralina, donde permanecían niños de entre 1 y 5 años.

La presencia de tantos menores en el edificio hizo temer por las consecuencias del accidente. Sin embargo, el impacto se concentró en un área que no era utilizada por los alumnos, lo que evitó que se registraran víctimas entre los pequeños y el personal del centro educativo.

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Así ocurrió el accidente aéreo en Brasil

Según los detalles conocidos, la avioneta agrícola golpeó primero el techo de una unidad de salud cercana y posteriormente terminó estrellándose contra la guardería. Las imágenes difundidas del hecho muestran las consecuencias del choque contra la infraestructura del establecimiento.

El piloto, de 28 años, fue la única persona lesionada en el accidente. Tras el impacto, recibió atención médica en un hospital, aunque la información disponible no detalla la gravedad de sus heridas.

Otro aspecto que llamó la atención de las autoridades y de quienes conocieron el caso fue el tipo de aeronave involucrada. A pesar de tratarse de una avioneta agrícola, se informó que no transportaba productos químicos al momento del accidente, un detalle relevante ante la posibilidad de que se presentaran riesgos adicionales para los niños y los trabajadores.

🇧🇷 A small agricultural plane crashed into a daycare with around 180 children inside in Campo Verde, Brazil, on October 23.

But thank God nobody was hurt except the plane passengers https://t.co/zkqaEngRdl — DJ CandyMan (@DrCandymn) October 27, 2026

Accidente no dejó niños heridos

La emergencia generó inquietud por el lugar en el que ocurrió, pues una caída de este tipo en una institución infantil puede tener consecuencias graves, especialmente cuando hay decenas de menores en sus instalaciones.

En este caso, la ubicación del área afectada fue determinante para evitar lesiones entre los niños. Cerca de 180 menores estaban en el edificio, pero ninguno resultó herido, al igual que los trabajadores de la guardería.

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El caso puso la atención sobre una emergencia que pudo terminar en una tragedia, pero que, pese al impacto de la aeronave contra el establecimiento, no dejó menores ni empleados heridos.

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