Un escenario de devastación y angustia se vive en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, tras registrarse uno de los peores accidentes ferroviarios en la historia reciente de España. Las autoridades confirmaron que la cifra de personas fallecidas ascendió a 69, mientras que de los 110 heridos reportados, 60 ya recibieron el alta médica y 50 permanecen ingresados en diversos centros asistenciales del país. A su vez, los equipos de socorro mantienen las operaciones de búsqueda en medio de los escombros para descartar más víctimas atrapadas.

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En las últimas horas, la divulgación de videos grabados por los propios pasajeros desde el interior de una de las máquinas evidenció la violencia del impacto. Las imágenes, difundidas por la Cadena SER, muestran vagones con la sillería totalmente destruida, equipajes esparcidos por los pasillos y sobrevivientes pidiendo auxilio en medio del pánico, mientras unidades de la Guardia Civil, Seprona y servicios de tráfico desplegados desde la provincia intentan brindar los primeros auxilios.

Cadena SER

El siniestro se produjo sobre las 8:30 a. m. a la altura de la estación de Urda, cuando una formación de alta velocidad (Ave) de la empresa pública Renfe, que movilizaba a 378 pasajeros con destino a Sevilla, embistió por la parte trasera a un tren de la compañía privada Iryo que se encontraba detenido sobre la vía con 174 ocupantes, entre ellos un bebé. Las indagaciones preliminares señalan que la colisión se habría originado por un fallo en el sistema de seguridad automatizado, dispositivo encargado de supervisar los límites de velocidad e impedir la presencia simultánea de dos máquinas en el mismo trayecto.

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Ante la magnitud de la catástrofe, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, encabezó la reunión de coordinación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y prometió llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer las causas del siniestro:

“Toda la Administración General del Estado, todas las instituciones que pertenecemos al Estado, desde el pequeño municipio al Gobierno de España, estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia”, subrayó Sánchez durante su intervención.

El presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó el balance de víctimas y el monitoreo médico de los sobrevivientes, en momentos en que grúas de gran tonelaje remueven los vagones que cayeron por el terraplén contiguo a la vía. Entretanto, el Consulado de Colombia en Madrid mantiene habilitado el correo electrónico cmadrid@cancilleria.gov.co para brindar asistencia a posibles connacionales afectados, en una jornada que además coincide con el inicio de una huelga de 24 horas convocada por el sindicato de maquinistas Semaf en demanda de garantías estructurales de seguridad en la red ferroviaria.

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