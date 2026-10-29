Por: Caracol TV

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI, Federal Bureau of Investigation) ha puesto en marcha una intensa búsqueda del colombiano Víctor Julián Duque Tobón, ofreciendo una recompensa de hasta 10.000 dólares a quienes aporten información que conduzca a su localización y captura. La agencia estadounidense lo identifica como el único prófugo en el marco de una investigación que ha destapado una presunta red transnacional de lavado de activos, la cual habría manejado más de 54 millones de dólares supuestamente provenientes del narcotráfico. Noticias Caracol señala que la alerta fue emitida por la oficina del FBI en Miami y que hay una orden de captura federal vigente.

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La base de la acusación contra Duque Tobón radica en el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Según el FBI y la información obtenida por Noticias Caracol, la operación investigada por Estados Unidos habría funcionado desde al menos 2021 y tenía vínculos con el Clan del Golfo, organización criminal reconocida como una de las principales en Colombia. La presunta red se apoyaba en la creación de empresas ficticias y la apertura de cuentas bancarias diseñadas para recibir y transferir fondos cuyo origen sería ilegal. Personas reclutadas por la estructura se encargaban de constituir sociedades fachada y gestionar cuentas que luego recibían depósitos o transferencias, con el fin de dificultar el rastreo de los recursos por parte de las autoridades.

El esquema descrito por las pesquisas indica que los integrantes del grupo, entre ellos Víctor Julián Duque Tobón, viajaban por diferentes ciudades de Estados Unidos recogiendo sumas sustanciales de dinero en efectivo vinculadas al narcotráfico. En ocasiones, los montos entregados superaban los cientos de miles de dólares. Posteriormente, ese efectivo era depositado en cajeros automáticos o sucursales bancarias asociadas con las empresas ficticias. A partir de allí, los fondos podían transferirse hacia cuentas y compañías en Colombia y Estados Unidos, dotando así de aparente legalidad al dinero en cuestión.

Las investigaciones han revelado que Duque Tobón habría tenido un papel como mensajero de efectivo, desplazándose entre Estados Unidos y Colombia para recoger recursos y depositarlos en las cuentas controladas por la organización. De acuerdo con el FBI, de los nueve investigados en total, ocho ya han sido arrestados y seis condenados, mientras que Duque sigue siendo el único prófugo. El FBI le atribuye directamente depósitos por casi 460.000 dólares, realizados entre septiembre de 2022 y marzo de 2023.

La orden de arresto contra Duque Tobón fue emitida el 22 de octubre de 2025 por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. Se presume que podría estar en Colombia, con posibles conexiones en Pereira, Bogotá y el sector de Belén, así como presuntos vínculos con San Antonio, Texas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el FBI ofrece una recompensa por información sobre Víctor Julián Duque Tobón?

El FBI ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares porque considera a Víctor Julián Duque Tobón el único sospechoso prófugo dentro de su investigación por lavado de activos a gran escala. Según Noticias Caracol y la propia agencia, su captura es clave para esclarecer el caso, ya que se le atribuyen funciones logísticas en la red y depósitos específicos por casi 460.000 dólares entre 2022 y 2023.

¿Cómo funcionaba la red de lavado de dinero vinculada a Víctor Julián Duque Tobón?

La investigación del FBI citada por Noticias Caracol sostiene que la red utilizaba empresas ficticias y cuentas bancarias creadas para aparentar actividades legales. Los miembros de la organización, como Duque Tobón, recogían dinero en efectivo obtenido por el narcotráfico en varias ciudades de Estados Unidos, que luego era depositado y transferido para dificultar su rastreo, moviendo fondos entre Estados Unidos y Colombia.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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