Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

El fútbol brasileño vive uno de sus momentos más emocionantes gracias a la última jornada del Campeonato Brasileño, donde Flamengo logró una victoria que puede resultar decisiva para sus aspiraciones al título. De acuerdo con Noticias Caracol, el equipo de Río de Janeiro se impuso 3-2 sobre Atlético Mineiro en el estadio Maracaná. En un duelo marcado por los vaivenes en el marcador, fue el colombiano Jorge Carrascal quien se encargó de definir el partido en los instantes finales, marcando de penalti en el tiempo de descuento y devolviéndole el liderato a su club por apenas un punto de diferencia sobre Palmeiras.

Sigue a PULZO en Discover

El partido se caracterizó por la estrategia del entrenador argentino Eduardo Domínguez, quien presentó un once alternativo del Atlético Mineiro, dando descanso a varias de sus figuras debido al exigente calendario. A pesar de enfrentar a la formación titular de Flamengo, fue el Mineiro el primero en abrir el marcador, gracias a un gol de Bernard a los siete minutos. Sin embargo, el equipo carioca dirigido por Leonardo Jardim logró reaccionar y empató a los 34 minutos con un gol de Gonzalo Plata. Solo siete minutos después, Flamengo consiguió pasar al frente por medio de Giorgian de Arrascaeta.

La emoción continuó en el segundo tiempo, cuando Renan Lodi igualó el marcador para Mineiro. Todo parecía indicar un empate hasta que, en el noveno minuto de adición, Jorge Carrascal asumió la responsabilidad de ejecutar un penalti. Según ‘Globo Esporte’, aunque su rendimiento no fue sobresaliente durante el partido, demostró carácter al convertir la pena máxima con precisión, lo que le valió ser el segundo mejor calificado de su equipo y el reconocimiento como héroe del partido.

Con esta agónica victoria, Flamengo queda en la cima de la tabla con 70 puntos, relegando a Palmeiras al segundo lugar con 69 unidades, conforme a los datos de Noticias Caracol. Más rezagados aparecen Cruzeiro y Athletico Paranaense, ambos con 54 puntos. En lo más bajo de la clasificación, la disputa por evitar el descenso se intensifica: Internacional de Porto Alegre apenas se salva ubicándose en la decimosexta posición con 35 puntos, seguido por Grêmio (34), Corinthians (33 y una racha negativa de once partidos) y, aún más lejos, Remo (26) y Chapecoense (21), que parecen condenados al descenso.

¿Cómo influyó el penalti de Jorge Carrascal en la clasificación del Campeonato Brasileño?

El penalti convertido por Jorge Carrascal en los minutos finales fue clave para que Flamengo sumara tres puntos vitales y se ubicara como líder del Campeonato Brasileño con 70 puntos, superando así por una unidad a Palmeiras, su máximo rival en la competición.

¿Cuáles equipos están en peligro de descenso en el Campeonato Brasileño y por qué?

Según Noticias Caracol, los equipos más comprometidos con el descenso son Grêmio, Corinthians, Remo y Chapecoense. Internacional de Porto Alegre se mantiene justo por encima de la zona de descenso, pero enfrenta una lucha cerrada, especialmente por la mala racha de Corinthians, que acumula once partidos sin ganar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z