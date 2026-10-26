Por: El Espectador

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Las autoridades dieron un significativo avance en el esclarecimiento de un crimen que conmocionó al barrio Aures, en la localidad de Suba, con la captura de Freddy Alexander Barajas, señalado como principal sospechoso del asesinato de una pareja de adultos mayores ocurrido hace siete meses. Este caso está marcado por la cercanía personal entre las víctimas y el detenido: Barajas, quien fuera exyerno del matrimonio, continuaba viviendo en la misma vivienda pese a haber puesto fin a su relación con una de las hijas de la pareja. Durante más de dos décadas, mantuvo un vínculo con el núcleo familiar, lo que facilitaba su contacto directo con los adultos mayores y sus allegados.

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Las víctimas, identificadas como Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, fueron encontradas sin vida el 14 de marzo en habitaciones distintas de su residencia situada en el noroccidente de Bogotá. Según el abogado de la familia, el crimen se destacó por la violencia ejercida: Guerrero habría recibido entre 17 y 19 heridas de arma blanca, mientras que Anzola fue agredido en el cuello y otros puntos del cuerpo. Este último, además, padecía problemas de salud que lo forzaban a utilizar bastón y dependía de tratamientos de diálisis, lo que evidenciaba una condición especialmente vulnerable. Al ser hallado, su bastón se encontraba a su lado, un signo de su limitada movilidad.

La hija de la pareja, consultada por Noticias Caracol, recordó que sus padres permitieron la permanencia de Barajas en la vivienda movidos por el afecto a su hija y su nieto. Esta confianza depositada en el ahora detenido ha sido uno de los puntos más dolorosos del caso para la familia. Además, según la Fiscalía, el capturado cuenta con anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar y lesiones personales, aunque no tiene condenas previas asociadas a estas acusaciones.

El temor entre los parientes de las víctimas persiste incluso después de la captura. El abogado que representa a la familia expresó su preocupación ante la posibilidad de que Barajas pudiera enfrentar el proceso judicial en libertad, ya que el señalado conoce las direcciones y rutinas de varios de los afectados. Por esta razón, solicita que permanezca privado de la libertad mientras se aclara su situación jurídica. Aunque este paso representa un progreso en las investigaciones, aún no se ha determinado la responsabilidad penal del capturado y sigue pendiente la decisión final sobre el caso. Por ahora, los familiares de Anzola y Guerrero aguardan que la justicia defina lo ocurrido y que los responsables sean juzgados conforme a la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la relación de Freddy Alexander Barajas con la pareja de adultos mayores asesinada en Aures?

Freddy Alexander Barajas mantenía una relación cercana con las víctimas, ya que era exyerno de la pareja y seguía viviendo en la misma vivienda a pesar de la separación. La familiaridad y confianza que existían permitieron que él permaneciera en el entorno familiar durante más de veinte años, lo que facilitó el acceso y convivencia diaria con los adultos mayores.

¿Cuál es la preocupación actual de los familiares de las víctimas tras la captura del presunto responsable?

El principal temor de los familiares es que el señalado pueda quedar en libertad mientras avanza la investigación, debido a su conocimiento de las viviendas y hábitos de varios integrantes del núcleo familiar. Por eso, el abogado representante solicita que el proceso se realice con Barajas privado de libertad para proteger la integridad de los afectados y garantizar que el caso se resuelva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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