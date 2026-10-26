Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Wilson Humberto Velandia Serrano, coronel retirado del Ejército Nacional, debido a su presunta participación en crímenes de gravedad ocurridos en Granada, Antioquia. Los hechos investigados datan del 21 y 22 de febrero de 2003, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, Velandia Serrano habría tenido un rol determinante en el secuestro, abuso sexual, tortura, homicidio y desaparición forzada de dos hermanas de 19 y 17 años, respectivamente.

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La investigación se adelanta bajo el marco de la Ley 600 de 2000, normativa procesal penal vigente para la época de los hechos. Según informó la Fiscalía, integrantes del Frente Batallas del Santuario, perteneciente al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), retuvieron a las jóvenes en la plaza principal del municipio de Granada y las trasladaron a una vivienda. Fue en ese lugar donde, presuntamente, Velandia Serrano, quien en ese momento era teniente del Batallón de Artillería 4, adscrito a la Cuarta Brigada, llegó y participó en los abusos.

Las evidencias recabadas apuntan a que la menor de 17 años fue llevada por Velandia Serrano al baño, donde la habría agredido sexualmente, mientras que la hermana mayor sufrió violencia sexual por parte de otros hombres que se encontraban en el sitio. Posteriormente, el ahora coronel retirado también habría atacado sexualmente a la joven de 19 años, según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía.

La entidad afirmó que, además, Velandia Serrano habría sido quien dio la orden a los paramilitares para asesinar a las dos víctimas y enterrarlas en un cerro. Pasados algunos años, presuntamente ordenó exhumar los cuerpos con el objetivo de evitar que estos fueran encontrados por las autoridades.

Dentro del proceso, la fiscal designada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dispuso su captura, que fue ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional en Medellín, Antioquia. Velandia Serrano fue escuchado en diligencia de indagatoria y se le investiga por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.

La Fiscalía subrayó que esta investigación integra una estrategia para priorizar el esclarecimiento de crímenes cometidos por estructuras paramilitares en el país.

¿Qué relación tuvo Wilson Humberto Velandia Serrano con el Frente Batallas del Santuario de las AUC?

Según la investigación de la Fiscalía, Velandia Serrano, cuando era teniente del Batallón de Artillería 4, habría actuado en coordinación con integrantes del Frente Batallas del Santuario del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. De acuerdo con lo reportado, su presunta participación incluye la orden a los miembros de esta estructura para cometer el asesinato y desaparición de las dos jóvenes.

¿Cuáles son los delitos por los que la Fiscalía investiga al coronel en retiro Wilson Humberto Velandia Serrano?

La Fiscalía investiga a Velandia Serrano por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada. Todos estos cargos están relacionados con los hechos ocurridos en Granada, Antioquia, entre el 21 y 22 de febrero de 2003, según la autoridad judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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