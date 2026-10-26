El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 26 de octubre de 2026 un sismo de magnitud 2,6 en el departamento del Tolima.

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El movimiento telúrico tuvo como referencia el municipio de Chaparral y se registró a las 1:36 p. m., hora local.

El evento tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, por lo que se produjo relativamente cerca de la superficie terrestre. Su localización fue establecida en las coordenadas 3,84° de latitud y -75,66° de longitud.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo fue registrado por 51 estaciones de monitoreo y su análisis tuvo estatus manual. El SGC estableció un RMS de 1 segundo y un gap de 37 grados para el evento.

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Aunque Chaparral aparece como municipio de referencia, el epicentro se ubicó aproximadamente a 24 kilómetros de esa población. También estuvo cerca de Roncesvalles, a unos 20 kilómetros, y San Antonio, a cerca de 22 kilómetros.

Por su magnitud de 2,6, se trató de un movimiento de baja intensidad. El SGC no reportó en la información suministrada daños, personas afectadas ni otras consecuencias asociadas al sismo.

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