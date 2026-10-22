El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó la información del sismo registrado este jueves 22 de octubre a las 11:29 p. m. y reportó que tuvo una magnitud de 3,9 y una profundidad de 40 kilómetros. Según el boletín actualizado, el epicentro se ubicó en Ituango, Antioquia, Colombia.

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La actualización modificó los datos preliminares, que indicaban una magnitud de 4,1 y una profundidad superficial. Con la nueva información, el evento quedó asociado específicamente al municipio antioqueño de Ituango.

El SGC invita a quienes hayan percibido el sismo a registrar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido, disponible en https://sismosentido.sgc.gov.co/. Los datos recopilados ayudan a establecer cómo se sintió el movimiento en diferentes zonas del país.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2026-10-22, 23:29 hora local Magnitud 4.1. Profundidad superficial ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/TTxORxxZiy — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 23, 2026

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4,1 en Colombia?

Luego del reporte del sismo, internautas comentaron en la publicación del Servicio Geológico Colombiano (SGC) que percibieron el movimiento en diferentes municipios y ciudades, incluso algunos comentaron que los despertó.

Entre los lugares mencionados por los usuarios están Medellín, Ituango, Apartadó, Girardota y Envigado, en Antioquia, así como Manizales, en Caldas. Estos comentarios corresponden a reportes ciudadanos y no constituyen por sí solos una confirmación oficial de la intensidad del sismo en cada municipio.

Uno de los internautas escribió: “Creí que esta mi trauma, se sintió en Medellín, algo rápido”, mientras otra persona comentó que el movimiento se percibió levemente y alcanzó a mover algunas puertas.

Los comentarios reflejan las distintas percepciones del movimiento entre quienes aseguraron haberlo sentido. Para recopilar más información sobre las zonas donde se percibió, el SGC invitó a la ciudadanía a diligenciar el formulario de Sismo Sentido en su plataforma oficial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.