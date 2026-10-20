Un sismo de magnitud 2,9 se registró este martes 20 de octubre de 2026 en Dabeiba, Antioquia, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento sísmico ocurrió a las 6:57 p. m., hora local, y fue clasificado con profundidad superficial menor a 2430 kilómetros, de acuerdo con los datos reportados por la entidad.

Dabeiba está ubicado en el occidente de Antioquia, una zona del departamento donde el monitoreo sísmico permite identificar las características de los movimientos telúricos registrados.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-20, 18:57 hora local Magnitud 2.9. Profundidad superficial, Dabeiba – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/jUIJykVJVS — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 21, 2026

¿Cómo y para qué reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan sentido el movimiento telúrico pueden registrar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido, habilitada por el Servicio Geológico Colombiano. El formulario está disponible en sismosentido.sgc.gov.co.

Para completar el reporte, deben ingresar a la plataforma, responder las preguntas sobre su experiencia y señalar las condiciones en las que percibieron el temblor, según las opciones disponibles en el formulario.

Esta información le permite al SGC conocer en qué lugares se sintió el sismo y cómo lo percibieron las personas. Los testimonios complementan los registros instrumentales y contribuyen al análisis de las características del evento sísmico.

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