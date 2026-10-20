Un nuevo temblor de magnitud 2,7 se registró en la madrugada de este martes 20 de octubre en Chaparral, Tolima, según el boletín actualizado del evento sísmico. El movimiento ocurrió a las 12:50 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

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El epicentro se ubicó a 16 kilómetros de San Antonio, Tolima, de acuerdo con los datos del reporte. La localización permite identificar el área cercana al movimiento, aunque la información disponible no precisa si fue percibido por habitantes de los municipios vecinos.

Este sismo ocurre mientras el sur del Tolima sigue bajo seguimiento por una secuencia de movimientos que comenzó el 20 de septiembre. Desde entonces, Chaparral ha concentrado cientos de eventos sísmicos, algunos de magnitud superior a 4,0, que han sido registrados por la Red Sismológica Nacional de Colombia.

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El Servicio Geológico Colombiano informó que entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 en Chaparral. La entidad señaló que no se había documentado en sus registros una secuencia con esas características en el municipio desde que opera la red nacional.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-20, 00:50 hora local Magnitud 2.7. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/CuLsCM06nI — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 20, 2026

¿Qué relación tiene el enjambre sísmico de Chaparral con el terremoto de agosto?

La actividad en Chaparral se presenta después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Tras ese evento, el SGC identificó distintas secuencias sísmicas en el occidente del país, entre ellas las réplicas en la zona del terremoto, un enjambre en el departamento del Chocó y la actividad registrada en Tolima.

Los especialistas estudian posibles explicaciones para la secuencia de Chaparral. Entre las hipótesis se encuentra una posible transferencia de esfuerzos relacionada con la migración de fluidos después del terremoto de agosto, así como la actividad propia de fallas geológicas de la región. Sin embargo, el SGC ha indicado que se necesitan más análisis para determinar el origen de estos movimientos.

La entidad mantiene el monitoreo de la zona y publica actualizaciones sobre la evolución de la actividad sísmica. Los habitantes que hayan sentido el temblor pueden reportarlo en la plataforma oficial Sismo Sentido, cuyos registros ayudan a complementar el análisis de los movimientos.