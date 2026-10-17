Un temblor de magnitud 4,3 se registró en la madrugada de este sábado 17 de octubre en El Cerrito, Valle del Cauca, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Zonas de Colombia con mayor amenaza sísmica: regiones, ciudades y factores geológicos según el SGC)

El boletín actualizado de la entidad indicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 2:25 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 130 kilómetros. Estos datos permiten establecer las características del evento sísmico reportado en el municipio vallecaucano.

Hasta el momento, no se han reportado daños asociados al movimiento telúrico. Sin embargo, ciudadanos de Cali, Pereira, Popayán y Santander de Quilichao compartieron testimonios sobre cómo lo sintieron.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-17, 02:25 hora local Magnitud 4.3. Profundidad 130 km, El Cerrito – Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/uLlHizzycB — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 17, 2026

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2026-10-17, 02:25 hora local Magnitud 4.2. Profundidad 129 km ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/mFfzkIWZ3q — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 17, 2026

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4,3 de este 17 de octubre?

Tras el sismo de magnitud 4,3 reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), varias personas comentaron en redes sociales cómo percibieron el movimiento durante la madrugada. Entre los lugares mencionados estuvieron Cali, Pereira, Santander de Quilichao y Popayán.

Algunos usuarios describieron el temblor como una sacudida breve, pero perceptible. “Se sintió fuerte y corto en Cali”, comentó una persona, mientras otras compartieron experiencias más leves desde sus viviendas.

Uno de los testimonios señaló que notó un pequeño movimiento mientras estaba en la cama y escuchó un sonido en un armario. También mencionó que los animales hicieron ruido durante el sismo.

Estas publicaciones corresponden a experiencias compartidas por usuarios y no constituyen, por sí solas, un registro oficial de la intensidad del movimiento en cada municipio.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con el formulario Sismos Sentidos, en el que las personas pueden informar si percibieron un movimiento telúrico y describir cómo lo experimentaron. Estos reportes ayudan a la entidad a recopilar información sobre los efectos de los sismos en diferentes zonas.

El formulario está disponible en el portal oficial: https://sismosentido.sgc.gov.co/EvaluacionIntensidadesServlet?metodo=irASelecto

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