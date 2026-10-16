Por: Caracol TV

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El temblor fue en el departamento del Chocó, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 8:02 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, una condición que suele hacer más perceptibles este tipo de eventos en las zonas cercanas al epicentro.

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De acuerdo con la información entregada por el SGC, el sismo fue identificado con el código SGC2026ujrbwk y alcanzó una magnitud de 4.1. El evento se localizó en las coordenadas 6.87 grados de latitud y -77.49 grados de longitud, en una zona del norte del Chocó cercana a varios municipios de la región.

(Lea también: Nuevo temblor en Colombia sacudió la noche de este martes; SGC confirmó epicentro y magnitud)

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños por el movimiento telúrico de esta mañana.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.