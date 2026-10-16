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Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Oct 16, 2026 - 8:55 am
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El temblor fue en el departamento del Chocó, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 8:02 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, una condición que suele hacer más perceptibles este tipo de eventos en las zonas cercanas al epicentro.

De acuerdo con la información entregada por el SGC, el sismo fue identificado con el código SGC2026ujrbwk y alcanzó una magnitud de 4.1. El evento se localizó en las coordenadas 6.87 grados de latitud y -77.49 grados de longitud, en una zona del norte del Chocó cercana a varios municipios de la región.

(Lea también: Nuevo temblor en Colombia sacudió la noche de este martes; SGC confirmó epicentro y magnitud)

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños por el movimiento telúrico de esta mañana.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.

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