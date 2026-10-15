Un sismo de magnitud 3,0 fue reportado en Chaparral, Tolima, este jueves 15 de octubre, a las 9:02 p. m., hora local, según el boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico fue clasificado con profundidad superficial, una categoría que corresponde a sismos localizados a menos de 30 kilómetros de profundidad. El reporte identifica a Chaparral como lugar de referencia del evento.

La información divulgada por el SGC corresponde a un boletín actualizado con los parámetros del movimiento. Hasta el momento, los datos suministrados no incluyen información sobre posibles afectaciones relacionadas con este sismo.

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Segundo sismo reportado en Chaparral durante la jornada

Este movimiento fue el segundo evento sísmico reportado en la misma zona durante el jueves. El SGC también registró un temblor a la 1:27 p. m., con magnitud de 3,1 y profundidad superficial.

Ambos reportes ubican los eventos en Chaparral, Tolima, aunque presentan magnitudes y horas diferentes. Con la información disponible no es posible establecer si existe una relación entre los dos movimientos.

De la misma manera, el municipio tolimense ha sido escenario de otros eventos sísmicos reportados por el Servicio Geológico Colombiano. Por eso, los nuevos registros se suman a la actividad sísmica que se monitorea en esta zona del país.

La magnitud indica la energía liberada por un sismo, mientras que la profundidad permite conocer qué tan cerca de la superficie se originó. La percepción del movimiento también depende de factores como la distancia al epicentro y las características del terreno y de las construcciones.

Cómo reportar si sintió alguno de los temblores

Las personas que hayan percibido alguno de los movimientos pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y diligenciar el formulario correspondiente.

La herramienta recopila información sobre cómo se perciben los sismos en diferentes lugares y complementa los registros instrumentales. Estos datos ayudan a conocer el alcance de los movimientos y sus efectos percibidos por la población.

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