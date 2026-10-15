Un sismo de magnitud 3,1 se registró este jueves 15 de octubre de 2026 en el departamento del Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Chaparral y ocurrió a la 1:27 p. m., hora local.
El evento presentó una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, condición que puede hacer que el movimiento sea perceptible en las zonas cercanas al epicentro.
La localización reportada por el SGC corresponde a las coordenadas 3,85° de latitud y -75,65° de longitud.
Entre los municipios más próximos al lugar donde se originó el sismo se encuentran Roncesvalles, ubicado a unos 19 kilómetros; San Antonio, a aproximadamente 20 kilómetros, y Chaparral, a cerca de 24 kilómetros.
El reporte fue elaborado con información de 50 estaciones de monitoreo sísmico y figura con estatus manual, de acuerdo con los datos del SGC.
La entidad también registró un RMS de 0,9 segundos y un gap de 61 grados dentro de los parámetros técnicos de localización del evento.
Hasta el momento, la información suministrada corresponde a las características del movimiento sísmico y no señala daños asociados. Las autoridades y organismos de monitoreo mantienen seguimiento a la actividad sísmica en la región.
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