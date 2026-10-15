Un sismo de magnitud 3,1 se registró este jueves 15 de octubre de 2026 en el departamento del Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Chaparral y ocurrió a la 1:27 p. m., hora local.

El evento presentó una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, condición que puede hacer que el movimiento sea perceptible en las zonas cercanas al epicentro.

La localización reportada por el SGC corresponde a las coordenadas 3,85° de latitud y -75,65° de longitud.

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Entre los municipios más próximos al lugar donde se originó el sismo se encuentran Roncesvalles, ubicado a unos 19 kilómetros; San Antonio, a aproximadamente 20 kilómetros, y Chaparral, a cerca de 24 kilómetros.

El reporte fue elaborado con información de 50 estaciones de monitoreo sísmico y figura con estatus manual, de acuerdo con los datos del SGC.

La entidad también registró un RMS de 0,9 segundos y un gap de 61 grados dentro de los parámetros técnicos de localización del evento.

Hasta el momento, la información suministrada corresponde a las características del movimiento sísmico y no señala daños asociados. Las autoridades y organismos de monitoreo mantienen seguimiento a la actividad sísmica en la región.

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