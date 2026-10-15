Dos movimientos sísmicos fueron registrados en Colombia durante la madrugada de este jueves 15 de octubre, en reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los eventos ocurrieron en Chocó y Santander, con magnitudes de 2,8 y 3,3, respectivamente, y diferencias importantes en su profundidad.

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(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El primero fue reportado a la 1:39 a. m. en Carmen del Darién (Curbaradó), Chocó. El temblor tuvo una magnitud de 2,8 y fue clasificado como superficial, es decir, se originó a menos de 30 kilómetros de profundidad, según la información publicada por el SGC.

Poco más de una hora después, a las 2:43 a. m., se registró un segundo sismo con epicentro en Los Santos, Santander. Este evento alcanzó una magnitud de 3,3 y tuvo una profundidad de 148 kilómetros, por lo que se produjo a una distancia considerablemente mayor bajo la superficie terrestre.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-15, 01:39 hora local Magnitud 2.8. Profundidad superficial, Carmen del Darién (Curbaradó) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/0LekBq82Aq — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 15, 2026

¿Por qué importa la profundidad de un sismo?

La profundidad es uno de los factores que influye en la forma en que las personas pueden percibir un movimiento telúrico. En términos generales, los sismos superficiales pueden sentirse con mayor intensidad cerca de su epicentro, aunque la percepción también depende de la magnitud, las condiciones del terreno y las características de las edificaciones.

En cambio, cuando un movimiento ocurre a mayor profundidad, las ondas sísmicas recorren más distancia antes de llegar a la superficie. Esto puede influir en cómo se distribuye el movimiento, aunque no permite determinar por sí solo si un temblor será perceptible o causará afectaciones.

¿Cómo y por qué reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con el formulario Sismo Sentido, mediante el cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento telúrico y describir lo que experimentaron en el lugar donde se encontraban.

Estos reportes ciudadanos complementan la información instrumental y ayudan a la entidad a conocer cómo se percibió el evento en distintas zonas. El formulario está disponible en el portal oficial del SGC: https://sismosentido.sgc.gov.co/.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.