El presidente Abelardo de la Espriella mostró cómo siguió las manifestaciones convocadas contra su Gobierno durante la jornada de este miércoles 14 de octubre. A través de imágenes publicadas en sus redes sociales, el mandatario dejó ver parte del dispositivo desde el que recibió información sobre el desarrollo de las movilizaciones.

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En las imágenes publicadas en sus redes sociales, aparece con un radio de comunicaciones en la mano y frente a pantallas que muestran imágenes de cámaras de seguridad. Las escenas corresponden a una sala de monitoreo desde la que, según la publicación, estuvo atento a los reportes sobre las protestas en diferentes puntos del país.

Las imágenes llamaron la atención por la manera en que el jefe de Estado dejó ver los recursos tecnológicos y de comunicación empleados para mantenerse informado durante una jornada de movilizaciones contra su administración.

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En las imágenes compartidas en redes sociales, De la Espriella aparece en un espacio equipado con pantallas de monitoreo y sistemas de comunicación. El mandatario sostiene un radio mientras observa los reportes visuales disponibles en la sala.

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La publicación permite ver parte de la infraestructura utilizada para conocer lo que ocurría durante las manifestaciones. El registro se conoció durante una jornada en la que distintos sectores salieron a las calles para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

Uno de los elementos que sobresale en las fotografías es el uso de un radio de comunicaciones, herramienta que permite recibir reportes operativos, junto con las pantallas que muestran imágenes de cámaras de seguridad.

Durante la jornada se reportaron manifestaciones en diferentes ciudades. En Medellín, las autoridades ordenaron intervenir una concentración en inmediaciones de la Universidad de Antioquia tras denunciar bloqueos y lanzamiento de objetos. En Ibagué, por su parte, se reportaron disturbios luego de la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.