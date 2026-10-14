Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella tomó la determinación de cerrar definitivamente cualquier posibilidad de diálogo con grupos armados ilegales, optando en su lugar por el sometimiento total de estas estructuras criminales. Esta decisión, que no tomó por sorpresa a la opinión pública debido a que constituía una de las principales promesas del mandatario durante su campaña, se materializó con la radicación de un proyecto de ley ante el Congreso. No obstante, la propuesta legislativa ha causado controversia por la rigidez con la que trata la negociación con organizaciones consideradas terroristas o ilegales, lo que ha generado un intenso debate público sobre su viabilidad y sus alcances reales.

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El proyecto de ley para el acogimiento de los actores armados ilegales generó expectativas en el ámbito político y social de acuerdo con algunos puntos centrales, como la devolución de bienes, la reducción de penas y el tratamiento jurídico diferenciado. Sin embargo, según el artículo, el eje central que concentra las mayores discusiones vuelve a ser la extradición. Esta condición, destaca la publicación, ha sido un obstáculo recurrente para gobiernos anteriores que intentaron dar solución al conflicto armado mediante alternativas legales. La inclusión de la extradición como una exigencia para los sometidos, especialmente en casos donde existan órdenes de captura internacionales, se percibe como uno de los elementos menos atractivos para los grupos criminales.

Magistrados, abogados, exministros y analistas expertos en la materia han señalado los numerosos retos a los que se enfrenta el gobierno si el Congreso aprueba el proyecto en los términos actuales. Uno de los mayores desafíos radica en que los grupos armados ilegales acepten someterse bajo unas condiciones que comprometen la entrega de bienes, rutas utilizadas para actividades ilícitas, laboratorios de producción ilegal y la posibilidad de ser extraditados. Jorge Iván Cuervo, quien se desempeñó como ministro de Justicia en el gobierno de Gustavo Petro, expresó su escepticismo respecto a los incentivos del proyecto, afirmando que “no veo incentivos para la desmovilización”. Este análisis resalta la dificultad de atraer la colaboración de los principales actores ilegales bajo una política que prioriza la “mano dura” y limita la flexibilidad negociadora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las condiciones del proyecto de ley de sometimiento presentado por Abelardo de la Espriella?

El proyecto de ley prioriza el sometimiento total de los grupos armados ilegales, exigiendo la entrega de bienes, rutas y laboratorios dedicados a actividades ilícitas. Además, incluye la extradición para quienes tengan órdenes de captura en otros países. Según se explica en el texto, la propuesta se caracteriza por su escasa flexibilidad, diferenciándose de iniciativas anteriores que ofrecían condiciones más negociadas.

¿Por qué la extradición representa un obstáculo para el sometimiento de grupos armados ilegales?

La extradición ha sido uno de los principales tropiezos en intentos anteriores de resolver el conflicto armado, ya que obliga a los integrantes de grupos criminales, con órdenes internacionales activas, a afrontar procesos judiciales fuera del país una vez se someten a la justicia. De acuerdo con lo citado en el artículo, este factor disminuye los incentivos para que dichos grupos acepten acogerse a las medidas propuestas por el gobierno.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.