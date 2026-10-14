Por: Noticiero 90 minutos

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Al considerar la posibilidad de invertir en un inmueble para ofrecerlo como vivienda turística a través de plataformas digitales, resulta fundamental conocer todos los requisitos legales y administrativos que regulan esta actividad en Colombia. Antes de recibir huéspedes, los propietarios tienen la obligación de verificar que su vivienda esté autorizada para este fin, además de cumplir con exigencias específicas, como el registro ante las autoridades correspondientes, el pago de impuestos y la contratación de una póliza de responsabilidad civil. De acuerdo con lo informado por 90minutos.co y las declaraciones del abogado Julián Millán, ignorar estas disposiciones puede conllevar sanciones graves e incluso restringir o limitar la posibilidad de operar legalmente el negocio.

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Uno de los pasos determinantes para quienes desean ofrecer hospedaje turístico es obtener el Registro Nacional de Turismo (RNT), documento que permite identificar a los prestadores de este servicio. El propio Millán aclara que este registro es indispensable para que el Estado tenga en su base de datos a quienes operan bajo la modalidad de vivienda turística. Además, sostiene que el RNT facilita la supervisión fiscal y la gestión de los impuestos relacionados.

No obstante, el experto enfatiza que no todos los arrendamientos requieren esta inscripción, pues existen modalidades de alquiler que no se encuadran dentro de la actividad turística. Por este motivo, subraya la importancia de distinguir correctamente el tipo de uso que se le dará al inmueble.

Evadir el registro, según advierte Millán, puede convertir la operación en una actividad “pirata”. Entre los riesgos más relevantes están las multas económicas, la imposibilidad de prestar el servicio durante cinco años y la afectación directa a quienes adquirieron viviendas para obtener ingresos inmediatos mediante este modelo. Ante este panorama, recomienda consultar con la constructora si el proyecto permite la actividad y revisar de forma detallada el reglamento de propiedad horizontal.

Para facilitar el proceso, el abogado propone una lista de verificación: revisar el reglamento de propiedad horizontal, tramitar el Registro Nacional de Turismo si aplica, contar con una póliza de responsabilidad civil que cubra riesgos, cumplir a cabalidad las obligaciones tributarias y llevar un registro claro de los huéspedes. No cumplir alguno de estos pasos podría exponer al propietario a sanciones y pérdida de su inversión.

En conclusión, la viabilidad de invertir en rentas cortas no depende solo de la ubicación o la demanda, sino de asegurar que la actividad esté permitida y cumpla con todas las obligaciones legales y administrativas desde el inicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos legales para operar una vivienda turística en Colombia?

Entre los requisitos se destacan la verificación previa de que el inmueble puede destinarse a rentas cortas, tramitar el Registro Nacional de Turismo para identificar a los prestadores ante el Estado, contar con una póliza de responsabilidad civil, cumplir con las obligaciones tributarias y llevar un registro de los huéspedes, según explicó Julián Millán a 90minutos.co.

¿Qué consecuencias puede tener no registrar una vivienda turística en Colombia?

Si usted omite el Registro Nacional de Turismo, puede exponerse a sanciones como multas, restricciones para continuar prestando el servicio y la pérdida de la posibilidad de registrarse nuevamente durante cinco años, lo cual puede afectar la rentabilidad y continuidad del negocio, de acuerdo con lo señalado por el abogado consultado en 90minutos.co.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.