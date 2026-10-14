Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Iván Cepeda, congresista colombiano, participó el miércoles 14 de octubre en las marchas organizadas para protestar contra el gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante sus intervenciones en las manifestaciones, Cepeda fue enfático en su crítica a las políticas del Ejecutivo, acusándolo de favorecer a sectores que, según sus declaraciones, están relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo. De acuerdo con lo expresado por Cepeda, la movilización que tuvo lugar en varias ciudades del país tiene como objetivo central defender los derechos de la ciudadanía, los cuales considera que han sido amenazados por las acciones del actual gobierno.

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El congresista no dudó en calificar el mandato de De la Espriella como "mafioso", alegando que responde a intereses políticos que, en su concepto, ponen en riesgo los avances democráticos y los derechos sociales alcanzados en Colombia. Las declaraciones de Cepeda se producen en un contexto de confrontación política marcada entre el Ejecutivo y la oposición, mostrando la agudeza del debate sobre el rumbo del país.

Según manifestó Cepeda, las razones que motivaron a cientos de personas a salir a las calles son múltiples. Mencionó que los manifestantes están decididos a no permitir que sus derechos sean vulnerados. En palabras del congresista, “no vamos a permitir que se violen los derechos y se pisoteen los derechos de la gente”, enfatizando la determinación de quienes apoyan la protesta.

Asimismo, Cepeda se pronunció a favor del carácter pacífico de las movilizaciones y reiteró que la oposición no abandonará la defensa de lo que considera conquistas sociales. Aseguró que no van a dejar que les “vapuleen, maltraten o arrebaten” lo que han logrado hasta el momento. Antes de concluir su intervención, envió un mensaje directo a De la Espriella, presentándose como jefe de oposición y ratificando su compromiso de confrontar políticamente al jefe de Estado, en medio de las crecientes movilizaciones convocadas en rechazo a las medidas del gobierno y a la forma como se ha gestionado la protesta social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Iván Cepeda acusa al gobierno de Abelardo de la Espriella de favorecer sectores vinculados con narcotráfico y paramilitarismo?

Iván Cepeda afirmó durante las protestas que el actual gobierno favorece, en su opinión, a sectores que estarían relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo. El congresista considera que estas acciones del Ejecutivo ponen en riesgo los logros democráticos y sociales de la nación, y que por ello es necesario que la ciudadanía defienda sus derechos a través de la movilización social, según declaraciones referenciadas en el artículo original.

¿Cuál es el mensaje principal de Iván Cepeda frente a las protestas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El principal mensaje de Iván Cepeda es que la ciudadanía no debe permitir que sus derechos sean vulnerados, y que la movilización pacífica es fundamental para defender las conquistas sociales. Cepeda ratificó su rol como jefe de oposición y expresó su determinación de confrontar políticamente al gobierno, insistiendo en que la oposición no renunciará a reclamar sus derechos ni aceptará retrocesos en materia social y democrática.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.