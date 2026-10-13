Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso de la República un ambicioso proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para que las estructuras criminales del país puedan someterse voluntariamente a la justicia. Según los detalles entregados por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, este proyecto pretende "crear un marco normativo que permita el desmonte, desarme y acogimiento" de las agrupaciones delincuenciales, priorizando la centralidad de las víctimas en todo el proceso.

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De acuerdo con la información entregada por los ministros y citada por El Espectador, uno de los aspectos clave es que no se reconocen beneficios políticos para las organizaciones criminales, dado que no se trata de una negociación de tipo político sino netamente jurídico. Por eso, el interlocutor obligado para las partes será un abogado, el lugar de conversación será específicamente limitado y la atención estará siempre en las víctimas. "No es una negociación política, por eso el interlocutor tiene que ser abogado", indicaron los ministros, quienes recalcaron la claridad de las reglas del juego: quien se acoja lo hará bajo términos estrictamente jurídicos.

El proyecto expone diez puntos esenciales; entre ellos, la exigencia de entregar rutas de narcotráfico, dejar las armas y aportar verdad como condiciones para acceder a las reducciones de pena. Además, contempla la posibilidad de obtener rebajas adicionales en las penas por acciones como la entrega de laboratorios de drogas —no solo de cocaína—, la erradicación manual de cultivos ilícitos y la participación en labores de desminado. Igualmente, se plantean incentivos por demostrar vínculos con corrupción pública o denunciar nexos con políticos, pero el Estado no devolverá bienes pertenecientes a estas agrupaciones, ya que, según lo explicado, la devolución está expresamente excluida en el proyecto.

Sobre las rebajas de penas, el ministro Lara aclaró que quien haya sido líder de la organización criminal tendrá una reducción de hasta el 30 %, mientras que los integrantes que no sean considerados jefes podrán acceder a una rebaja de hasta el 50 %. Todo quedará sujeto a la comprobación judicial y a los aportes efectivos a la verdad y la reparación.

El trámite del proyecto será de urgencia, porque debe estar amparado bajo la ley de orden público antes de su vencimiento el 5 de noviembre. Además, se complementará con un estatuto antiterrorista, cuya radicación está prevista para la próxima semana, según lo anunciado por el ministro del Interior. (Fuente: El Espectador)

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos deben cumplir las organizaciones criminales para acogerse a la nueva ley de sometimiento?

Las organizaciones criminales que deseen acogerse al proyecto de ley deben entregar rutas de narcotráfico, dejar las armas y aportar verdad. De acuerdo con El Espectador, tendrán que presentar pruebas de sus acciones y colaborar con la erradicación de cultivos ilícitos o la destrucción de laboratorios, además de denunciar y probar vínculos con corrupción pública o nexos políticos.

¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento político y jurídico para las organizaciones criminales según el gobierno?

Según lo expuesto por el gobierno y citado en El Espectador, el proyecto no otorga estatus político ni ofrece espacios de negociación política a las organizaciones criminales. El proceso será exclusivamente jurídico, dirigido por abogados y bajo supervisión judicial, centrando la atención en la víctima, sin reconocer ningún tipo de beneficio o reconocimiento político a quienes se sometan.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.