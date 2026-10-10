Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer durante el Gobierno de Gustavo Petro, lanzó nuevos señalamientos contra la ex primera dama en una entrevista con Vicky Dávila para la revista Semana. Esta vez, se refirió a un presunto lavado de activos en España y mencionó una operación inmobiliaria que, según su relato, habría despertado interrogantes sobre el origen del dinero.

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(Vea también: Señalan a Verónica Alcocer de ser líder de banda; hablan de envíos de droga y graves delitos)

Durante la conversación, publicada el 10 de octubre de 2026, Dávila le preguntó a Ferrer si creía que Alcocer podría terminar en prisión. La entrevistada respondió afirmativamente y sostuvo que tenía información más reciente sobre ella que sobre el expresidente Petro.

Acá, ese momento:

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La conversación pasó después a las acusaciones relacionadas con España. Ferrer afirmó que, según la información que dice conocer, se habría producido un supuesto blanqueo de capitales a través de Eduardo Ávila, quien fue embajador de Colombia en ese país durante el Gobierno anterior.

“Dicen que él estaba interesado en comprar una casa de 3 millones de euros y la pregunta era de dónde salen 3 millones de euros”, afirmó Ferrer en la entrevista.

La exasesora agregó que, según la información que atribuyó a fuentes de inteligencia, habría existido un movimiento importante de dinero cuyos detalles estarían bajo seguimiento. Sin embargo, cuando Dávila le preguntó de dónde provenía esa información, Ferrer se abstuvo de revelar la identidad de sus fuentes y dijo que se reservaba ese dato para eventuales actuaciones judiciales.

¿Qué dijo Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer y las propiedades en Europa?

En otro momento de la entrevista, Vicky Dávila le preguntó a Ferrer si sabía si Verónica Alcocer tenía propiedades en España a su nombre. La exasesora respondió que no tenía conocimiento directo sobre ese asunto y mencionó que también había escuchado versiones acerca de posibles propiedades en Italia.

A continuación, planteó su interpretación sobre la forma en que, según ella, algunas personas podrían ocultar su patrimonio mediante terceros.

“Yo creo que hay mucho testaferro”, sostuvo Ferrer, quien explicó que, a su juicio, el uso de intermediarios permitiría que los bienes no aparezcan registrados a nombre de quienes supuestamente se benefician de ellos.

Ferrer habló de posibles consecuencias judiciales para Petro y Alcocer

La entrevista también abordó las posibles consecuencias judiciales para el expresidente y su entonces esposa.

Cuando Dávila le preguntó si creía que Gustavo Petro podría terminar en prisión, Ferrer respondió que lo consideraba posible en Colombia o en Estados Unidos. Ante la pregunta sobre cuál de los dos escenarios veía más probable, afirmó que, a su parecer, Estados Unidos parecía una posibilidad más cercana en ese momento.

Después, al referirse a Alcocer, fue más categórica en su respuesta: “Yo sí. Yo creo más en Verónica que en Petro”.

Ferrer relacionó esa percepción con la información que asegura tener sobre la ex primera dama y con su desconocimiento sobre el alcance de la eventual responsabilidad del expresidente en los hechos que denuncia.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.