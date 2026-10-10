Eva Ferrer, quien trabajó como asesora de Verónica Alcocer durante el Gobierno de Gustavo Petro, prendió el ventilador y señaló a la ex primera dama de liderar actividades ilícitas.

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Durante una entrevista con Semana, la exfuncionaria habló de supuestas operaciones financieras, viajes oficiales y relaciones con personas que, según su testimonio, estarían vinculadas con actividades ilícitas.

Ferrer aseguró que decidió contar lo que conoce por temor a su seguridad y después de que se conocieran audios sobre conversaciones relacionadas con el círculo cercano a Alcocer.

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En el diálogo con Vicky Dávila, sostuvo que cree que la ex primera dama ocupaba un lugar central en ese grupo, e incluso sería la líder, y lanzó acusaciones contra varias personas que, según dijo, tuvieron influencia en decisiones políticas y administrativas durante el anterior gobierno.

Eva Ferrer habla de ingreso de dinero ilegal desde venezuela

Uno de los señalamientos más delicados se relaciona con un viaje a Venezuela en enero de 2023. Ferrer afirmó que recibió información sobre el traslado de 2,5 millones de dólares desde ese país hacia Colombia. Según relató, el empresario catalán Manel Grau le habría hablado de ese dinero y le habría dicho que una parte se destinaría a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama.

“Enero de 2023. Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares). Entonces le digo: “¿Pero Gustavo sabe eso?”. Y me dice: “No”. Y digo: “Estáis locos”. Y entonces me dice que ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo”, indicó Ferrer a la revista.

La entrevistada también vinculó ese desplazamiento con un supuesto transporte de drogas. Según su versión, habría conocido referencias a fotografías de Alcocer bajando de una aeronave con maletas que presuntamente contenían estupefacientes.

Ferrer dijo que le hablaron de vuelos hacia Venezuela manejados con reserva y señaló que estos se habrían hecho en un avión asignado a la ex primera dama, no necesariamente en el avión presidencial.

“Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá. Él (Grau) me confirma que eso se ha liado mucho y que había droga” agregó.

Es importante precisar que estas afirmaciones corresponden al testimonio de Ferrer en la entrevista publicada por Semana. La publicación de las declaraciones no constituye, por sí misma, una prueba judicial de los hechos denunciados.

Qué dijo Eva Ferrer sobre el supuesto tráfico de armas

Durante la conversación, Ferrer también se refirió a presuntos vínculos entre personas del entorno de Alcocer y el tráfico de armas. Explicó que comenzó a preocuparse después de recibir una llamada en la que, según contó, le advirtieron sobre los riesgos de hablar de determinados contactos y mencionaron actividades ilegales.

La exasesora señaló a varias personas, entre ellas Manel Grau, y mencionó al italiano Enrico Romagnoli al explicar cómo conoció a algunos integrantes de ese círculo. Sin embargo, sus afirmaciones se basan en lo que dice haber escuchado o conocido durante su relación con esas personas; la entrevista no equivale a una decisión judicial que establezca responsabilidades penales.

Ferrer afirmó que lleva un tiempo escondida y pidió protección. Según explicó, su preocupación aumentó después de la divulgación de unos audios y de una llamada en la que, de acuerdo con su relato, le advirtieron que podía estar en peligro.

Los señalamientos sobre la campaña presidencial y el entorno de Alcocer

La entrevista también abordó el papel que, según Ferrer, desempeñaron personas cercanas a la ex primera dama durante la campaña presidencial de 2022 y después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño.

Ferrer sostuvo que inicialmente fue contactada para trabajar en asuntos relacionados con las mujeres y la prevención de las violencias. No obstante, afirmó que con el tiempo observó disputas por influencia y recursos entre integrantes del círculo cercano a Alcocer. También aseguró que le ofrecieron beneficios personales que rechazó y que posteriormente conoció versiones sobre el supuesto cobro de comisiones.

En otro apartado, señaló a Mario Fernández Alcocer y al representante Agmeth Escaf al hablar de su presunta influencia en entidades públicas. Entre los asuntos que mencionó estuvieron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ProColombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sus declaraciones incluyeron cuestionamientos sobre nombramientos, presiones a funcionarios y decisiones administrativas, sin que sus afirmaciones deban confundirse con hechos judicialmente establecidos.

Ferrer también sostuvo que Gustavo Petro conocía parte de las dinámicas que, según ella, se movían alrededor de su entonces esposa y de personas cercanas a ambos. En la entrevista, atribuyó al mandatario un papel dentro de esa estructura de influencias. Se trata de una acusación de la entrevistada, no de una conclusión acreditada por el solo hecho de aparecer publicada.

Al final de la conversación con Vicky Dávila, Ferrer insistió en que necesita protección y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades. Explicó que su decisión de hablar responde tanto a su situación personal como a su intención de contar lo que afirma haber conocido durante su paso por el Gobierno.

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