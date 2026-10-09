Por: El Espectador

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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió, en la tarde del 9 de octubre, conceder la libertad provisional a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. Esta decisión responde al vencimiento de términos en el proceso que enfrentan ambos políticos por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según información de El Espectador.

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El juicio contra Name y Calle gira en torno a los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio. Fueron acusados el 27 de agosto de 2025, y desde entonces sus abogados han buscado la revocatoria de la medida de aseguramiento intramural, que ya fue negada y apelada en instancias anteriores, como precisa la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Persistieron en su defensa y, recientemente, insistieron en el vencimiento de términos, argumento que fue aceptado luego de varios intentos rechazados.

Según la defensa, la acusación quedó firme el 7 de octubre de 2025 y, de acuerdo con los parámetros del proceso penal, el juicio debía iniciar en un plazo no mayor a un año. Sin embargo, esto no sucedió. La Sala Especial señaló que, por una prueba decretada en el exterior, el plazo se amplió a 12 meses. Name y Calle permanecieron privados de libertad desde el 7 de mayo de 2025, superando así ese límite. La sala determinó que no existía razón justificada para mantenerlos detenidos y subrayó que ni los excongresistas ni sus abogados han entorpecido el proceso.

La decisión de la sala incluye la obligación de los excongresistas de pagar una caución equivalente a 10 salarios mínimos y firmar un compromiso de comparecencia. Ahora continuarán el juicio en libertad. La acusación en su contra señala que, en septiembre de 2023, se habría realizado una reunión clave en la casa de Nariño, donde participaron altos funcionarios como el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, todos relacionados con el caso, según los informes presentados.

La investigación revela que Olmedo López, entonces director de la Ungrd, habría gestionado pagos por COP 3.000 millones para Iván Name y COP 1.000 millones para Andrés Calle, con el objetivo de obtener apoyo para la aprobación de proyectos del gobierno Petro en el Congreso, específicamente las reformas pensional y a la salud. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, sería quien canalizó los fondos, con la colaboración de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, también llamada a juicio. El dinero utilizado habría provenido de una comisión de un contrato de la Ungrd destinado a la compra de carrotanques para el departamento de La Guajira.

Según la Sala de Primera Instancia, Calle recibió una promesa de COP 1.000 millones y Name tuvo conocimiento del origen ilegal de las coimas días después. Las pruebas en el proceso incluyen declaraciones de 12 personas y la necesaria recolección de material probatorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron liberados Iván Name y Andrés Calle en el caso Ungrd?

La libertad provisional de Iván Name y Andrés Calle fue otorgada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia debido al vencimiento de términos. Una vez transcurrido el plazo legal ampliado a 12 meses sin que iniciara el juicio y sin que los señalados o sus abogados retrasaran el proceso, la sala consideró que no existía justificación para mantenerlos en prisión preventiva.

¿Qué se les acusa a Iván Name y Andrés Calle en la investigación sobre la Ungrd?

Iván Name y Andrés Calle son acusados de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, en un esquema de supuesta corrupción al interior de la Ungrd. La investigación señala que habrían recibido pagos millonarios para apoyar proyectos del gobierno Petro, con fondos desviados de un contrato para carrotanques destinados a La Guajira.

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