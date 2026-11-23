Por: Portal Bogotá

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En la localidad San Cristóbal se está llevando a cabo una iniciativa que le ha permitido a 120 niños, niñas y adolescentes fortalecer sus habilidades deportivas a través del fútbol sala. Esta propuesta hace parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y es liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Según información oficial, la escuela de formación deportiva funciona en el Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria y fue creada hace seis meses con el propósito de brindar oportunidades a menores de edad que, por falta de recursos, no pueden acceder a clubes privados.

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De acuerdo con las declaraciones de Jonathan Hooker Rodríguez, instructor con 20 años de experiencia en fútbol de salón y líder del proceso, la creación de esta escuela responde a la necesidad de generar espacios incluyentes para la niñez y la adolescencia. Hooker Rodríguez explicó: “Le presenté a la entidad la propuesta de crear una escuela de formación en fútbol sala. Fue aprobada y, en solo seis meses, hemos vinculado a más de 120 niños y niñas. Gracias al apoyo de los padres de familia, hoy todos cuentan con uniforme y hemos tenido la oportunidad de jugar contra otras escuelas”.

La organización de las jornadas de entrenamiento contribuye a la formación integral del grupo: los lunes, miércoles y viernes, los jóvenes de 11 a 14 años practican en la mañana, mientras que los niños y niñas de 8 a 10 años lo hacen en la tarde. Un aspecto relevante de este proceso es la inclusión de las niñas, quienes participan de manera activa –actualmente diez hacen parte del grupo– y comparten el espacio de aprendizaje y competencia en igualdad de condiciones.

Además de los entrenamientos, la escuela ha facilitado encuentros deportivos frente a otros equipos, lo que ha fortalecido el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo. Los padres y madres de familia han tenido un papel importante, acompañando las actividades y colaborando en la gestión de los uniformes para los participantes. El alcance de la convocatoria ha sido significativo: se ha extendido a colegios distritales y a juntas de acción comunal de la localidad, y ya hay una lista de espera con 20 niños más interesados en ingresar.

Esta experiencia evidencia cómo desde espacios comunitarios como el CDC La Victoria se pueden impulsar procesos en los que la niñez y la juventud descubren talentos, desarrollan competencias y aprovechan su tiempo libre de manera positiva, según información publicada por la SDIS.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la escuela de fútbol sala gratuita en San Cristóbal?

La escuela, ubicada en el Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria y liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social, ofrece entrenamiento en fútbol sala para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las actividades se desarrollan tres veces por semana, en horarios separados para diferentes rangos de edad, e incluyen no solo formación técnica y deportiva, sino también la posibilidad de jugar partidos con otras escuelas. El proceso cuenta con el acompañamiento de padres de familia y promueve la inclusión de niñas en el grupo.

¿Qué requisitos existen para acceder a la escuela de fútbol sala de Integración Social?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, la convocatoria prioriza a menores de edad que no tienen posibilidades económicas para acceder a clubes privados. El acceso se promueve en colegios distritales y juntas de acción comunal de la localidad de San Cristóbal. Debido al alto interés, actualmente existe lista de espera para ingresar, lo que demuestra el impacto positivo y la gran acogida de este espacio comunitario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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