La administración del conjunto residencial Altos del Moral, ubicado en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, se pronunció sobre el hallazgo de tres mujeres sin vida dentro de uno de sus apartamentos. En un comunicado dirigido a los copropietarios y residentes, la compañía explicó que había recibido reportes por fuertes olores en la torre 2 durante las últimas semanas.

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Según el documento, las alertas llegaron tanto de habitantes de la copropiedad como del personal de aseo. Ante esa situación, la administración adelantó gestiones para verificar lo que ocurría y se comunicó con el propietario del apartamento 204, ubicado en esa torre.

El conjunto precisó que el domingo 22 de noviembre, alrededor de las 4:00 de la tarde, recibió un nuevo reporte sobre la situación dentro del inmueble. Fue entonces cuando, con la autorización expresa del dueño, integrantes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos ingresaron a la vivienda y encontraron los tres cuerpos.

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¿Qué dijo la administración de Altos del Moral sobre el hallazgo?

En el comunicado, la administración señaló que el caso quedó en manos de las autoridades competentes y que integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantaron las labores de inspección y levantamiento de los cadáveres.

Asimismo, la compañía administradora HSG enumeró las acciones que llevó a cabo durante la emergencia: seguimiento a la unidad, coordinación con el propietario para obtener el permiso de ingreso, gestión de la atención de la Policía y Bomberos, y acompañamiento presencial en el conjunto junto con el equipo de seguridad.

La administración también pidió a los residentes mantener la calma, facilitar el trabajo de los investigadores y abstenerse de compartir versiones que no estén confirmadas. “La información disponible es preliminar y cualquier confirmación sobre lo ocurrido corresponde exclusivamente a las autoridades”, advirtió en el documento.

Al cierre del pronunciamiento, la compañía expresó su solidaridad con el propietario del apartamento por lo sucedido con sus arrendatarias.

Identificaron a las tres mujeres encontradas en Usaquén

Lass víctimas eran María Victoria Cuéllar de Scioville, de 83 años, y sus hijas Lizette Scioville Cuéllar, de 59, y Geraldine Scioville Cuéllar, de 54.

Además, según información de El Tiempo, dentro del apartamento se encontraron varias cartas y una sustancia de uso industrial, elementos que quedaron bajo revisión de los investigadores.

Por ahora, las circunstancias de las tres muertes continúan bajo investigación. Los resultados de los análisis forenses serán fundamentales para establecer qué ocurrió en el inmueble del conjunto Altos del Moral.

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