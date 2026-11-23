Todo parece indicar que las labores por encontrar a Gabriel Cárdenas terminaron en tragedia, luego de que se reportó el posible hallazgo de su cuerpo sin vida en la tarde de este lunes 23 de noviembre.

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El estudiante de la Universidad de los Andes habría aparecido en inmediaciones del Salto del Tequendama, a las afueras de la capital. El capitán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, confirmó el hallazgo del cuerpo de un menor de 17 años cuyas características coinciden con las de Cárdenas.

No obstante, la confirmación del deceso del joven la debe determinar Medicina Legal, que ya tiene el cuerpo para hacer la respectiva autopsia. Tampoco se han determinado las circunstancias que habrían llevado al menor a aparecer allí.

Gabriel Cárdenas desapareció el pasado 19 de noviembre, luego de haber salido de su casa en Kennedy y pedir un servicio de moto a través de una aplicación. El joven puso como destino Los Andes, pero nunca llegó a la universidad del centro de Bogotá.

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