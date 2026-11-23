La incertidumbre por la desaparición de Gabriel Alberto Cárdenas Morales mantiene en vilo a su familia. El adolescente, de 17 años y estudiante becado de la Universidad de los Andes, fue visto por última vez el jueves 19 de noviembre, cuando se dirigía a la institución educativa en Bogotá.

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Su madre, Viviana Morales, habló con Citytv y envió un mensaje directo al joven, además de pedir ayuda a la ciudadanía para conocer su paradero. “Gabriel, vuelve, porque te necesitamos aquí con nosotros, no tengas miedo de volver y si por favor alguien me lo tiene retenido, devuélvamelo”, expresó la mujer en el noticiero.

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Morales también describió a su hijo como una persona que no le hace daño a nadie y recordó que tiene apenas 17 años. En medio de la angustia, pidió a las autoridades avanzar en las labores para establecer qué ocurrió después de que el adolescente tomó un servicio de transporte solicitado mediante una aplicación.

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¿Qué se sabe de la desaparición de Gabriel Cárdenas?

Según el relato que Viviana Morales entregó a La FM, Gabriel salió de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, porque iba retrasado para sus clases. Por esa razón, solicitó un servicio de motocicleta por una plataforma de transporte con destino a Los Andes.

El joven se comunicó con su familia durante el trayecto y les informó que estaba llegando a la universidad. Sin embargo, cuando sus allegados consultaron con la institución, encontraron que no había registro de su ingreso al campus.

“En el registro de la universidad, él no entró a la universidad y hasta ese momento tuvimos comunicación con él”, explicó su madre al medio radial.

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La familia también contó a La FM que hacia las 3:00 de la tarde intentó contactarlo nuevamente, pero los mensajes dejaron de llegar y las llamadas comenzaron a desviarse al buzón de voz. Además, identificó un movimiento de 10.200 pesos en la cuenta del adolescente, correspondiente a ese día, que coincidiría con el pago del recorrido en motocicleta.

Por su parte, Noticias RCN informó que la última imagen conocida de Gabriel corresponde a una grabación de las cámaras de seguridad del edificio donde vive. En el video se observa al estudiante dentro de un ascensor antes de salir de su residencia. Ese mismo medio indicó que el joven habría dicho a sus familiares que se dirigía a Barichara, nombre de las residencias universitarias de Los Andes.

Madre de Gabriel pide revisar cámaras de seguridad

Uno de los principales pedidos de la familia es que la Fiscalía autorice la revisión de cámaras de conjuntos residenciales y establecimientos cercanos a Villa Alsacia. La intención es reconstruir el recorrido del adolescente e identificar la motocicleta que abordó.

“Estamos bregando para que nos autoricen las cámaras de todo el sector para revisar si se puede coger la placa o algo”, señaló Morales a La FM. La mujer explicó que, aunque la Policía ha acudido al sector, algunos conjuntos no permiten revisar sus grabaciones sin una orden judicial.

En conversación con Citytv, agregó que las autoridades adelantan la revisión de cámaras, el seguimiento a las aplicaciones y el rastreo del celular. También mencionó el apoyo de Carabineros de Monserrate en la búsqueda por sectores aledaños.

El caso está en conocimiento de la Fiscalía, el CTI, el Gaula y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que activó la alerta rosada por tratarse de un menor de edad.

¿Cómo identificar a Gabriel Cárdenas?

De acuerdo con la información divulgada sobre su desaparición, Gabriel mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura delgada, piel clara, tiene cabello oscuro muy rizado y ojos cafés. Además, tiene un piercing en la ceja derecha.

Cuando desapareció vestía un pantalón azul petróleo, una chaqueta negra, posiblemente una camisa del mismo color, tenis negros y llevaba un morral negro.

El adolescente cursa segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Su madre contó a Noticias RCN que obtuvo uno de los mejores resultados del país en las pruebas Saber 11, mérito por el que accedió a una beca del programa Jóvenes Excepcionales de la Alcaldía de Bogotá.

La familia mantiene el llamado a quienes puedan aportar información sobre sus últimos movimientos para que la comuniquen a las autoridades. Cualquier dato que permita establecer dónde está Gabriel puede ser importante para avanzar en su búsqueda.

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