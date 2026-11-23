Por: Portal Bogotá

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Este martes 24 de noviembre de 2026 se presentan cortes de agua en distintas zonas de Bogotá, debido a trabajos ejecutados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), cuyo objetivo es mejorar la continuidad y calidad del suministro en la ciudad. De acuerdo con la información oficial divulgada por la EAAB, las obras hacen parte de labores de mantenimiento y actualización en la infraestructura hídrica, destinadas a reducir riesgos de daños mayores en las redes de tuberías y accesorios de suministro.

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Los cortes de agua están programados en varias localidades de la capital. En la localidad de Chapinero, los barrios El Nogal y Porciúncula, ubicados de la calle 87 a la 72, entre carrera 9 y 7, tendrán suspensión del servicio desde las 9:00 a. m. durante 24 horas, para realizar mantenimiento preventivo. En Bosa, principalmente en Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo, se ejecutan cierres desde las 10:00 a. m. por un lapso de 24 horas, correspondientes a trabajos asociados al cierre efectuado por terceros. El Porvenir, también en Bosa, experimenta cortes en el mismo horario, enfocados igualmente en mantenimiento preventivo.

En la localidad de Ciudad Bolívar, los barrios El Ensueño, Sierra Morena, Verona, Bellavista, Jerusalén, Los Laureles II y Arborizadora Alta II, comprendidos entre la carrera 37C y 70F, y la avenida calle 68 sur hasta la 69A sur, estarán sin el servicio desde las 8:00 a. m. por 24 horas, razón atribuida a la instalación de nuevos accesorios. Por su parte, en San Cristóbal, las zonas La Victoria, La Gloria Occidental y Villa del Cerro soportarán mantenimiento preventivo desde las 9:00 a. m., también durante 24 horas.

Adicionalmente, barrios de Santa Fe y Chapinero, como Parque Nacional, El Paraíso, Siberia e Ingemar, tendrán cierres desde las 10:00 a. m. durante 34 horas debido a trabajos de mantenimiento correctivo. Todos estos trabajos persiguen reforzar la seguridad y eficiencia del sistema de distribución, evitando fallas mayores a futuro según información de la EAAB.

La EAAB recomienda a la ciudadanía llenar previamente sus tanques de reserva, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, priorizar el uso para lavado de manos y preparación de alimentos, y solicitar carrotanques, en caso de ser necesario, para clínicas, hospitales y centros de gran afluencia a través de la Acualínea 116, de acuerdo con sus directrices oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán corte de agua el 24 de noviembre de 2026?

Según el listado oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios afectados involucran El Nogal y Porciúncula en Chapinero, varios sectores de Bosa como Islandia y El Porvenir, zonas importantes de Ciudad Bolívar tales como El Ensueño y Sierra Morena, así como La Victoria en San Cristóbal, y sectores de Santa Fe y Chapinero como Parque Nacional e Ingemar, entre otros.

¿Qué recomienda la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá durante los cortes de agua?

La EAAB aconseja llenar el tanque de reserva antes del corte, usar racionalmente el agua almacenada, priorizar el consumo para necesidades esenciales y, en caso de requerir abastecimiento especial en hospitales o centros de alta concentración de público, solicitar el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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