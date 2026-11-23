Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, las labores que buscan transformar la movilidad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes siguen en marcha bajo el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, una obra fundamental para la ciudad. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), recientemente se autorizó el cierre total de la calle 47 con avenida Caracas para avanzar en las obras, específicamente en la instalación de vigas tipo U, una fase clave para la estructura del metro.

Sigue a PULZO en Discover

La medida de cierre obedecerá a un cronograma que inicia el 25 de noviembre de 2026 y se extenderá durante tres semanas, en un horario nocturno comprendido entre las 21:00 y las 05:00. Según la SDM, estos horarios se establecieron para minimizar afectaciones en la movilidad diurna y garantizar mayor seguridad para trabajadores y ciudadanos. Las actividades se suman al plan integral que busca hacer realidad el metro, una de las demandas históricas de Bogotá para mejorar el transporte público y reducir la congestión vehicular.

Para mitigar los impactos viales de la intervención, la SDM elaboró un detallado Plan de Manejo de Tránsito (PMT). En lo referente al tránsito de vehículos particulares, se dispuso que quienes circulan de oriente a occidente por la calle 47 deben tomar la carrera 13 en sentido sur y luego la calle 45 hacia el occidente, según la delimitación establecida en el mapa 1 difundido por las autoridades. De forma similar, los conductores que transitan de norte a sur por la carrera 13 y acceden a la calle 47 al occidente deberán adoptar esta misma ruta alterna. Todas estas medidas están orientadas a mantener el flujo vehicular y a reducir los posibles contratiempos durante las obras.

En cuanto a los peatones, la SDM estableció que mientras avancen los trabajos de construcción del viaducto, quienes necesiten cruzar deberán hacerlo por la calle 45, como se indica en el mapa 2. Con esta reubicación, la entidad busca preservar la movilidad segura de los transeúntes en la zona intervenida.

Así, tanto los residentes y conductores como los peatones deberán ajustar sus recorridos durante el tiempo previsto de intervención, siguiendo las recomendaciones del PMT. Todas estas acciones, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, forman parte del esfuerzo por consolidar la obra del metro y contribuir a la transformación de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo durará el cierre total en la calle 47 con avenida Caracas por obras del metro de Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el cierre será efectivo desde el 25 de noviembre de 2026 durante tres semanas en horario nocturno, de 21:00 a 05:00. Durante este periodo, la zona permanecerá restringida para facilitar la instalación de vigas U como parte de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

¿Qué rutas alternas deben tomar los conductores por el cierre de la calle 47 con avenida Caracas?

Las rutas alternas definidas por la Secretaría Distrital de Movilidad indican que quienes circule en sentido oriente-occidente por la calle 47, o de norte a sur por la carrera 13 y giren en la calle 47 al occidente, deberán tomar la carrera 13 al sur y posteriormente la calle 45 al occidente, de acuerdo con el Plan de Manejo de Tránsito presentado oficialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z