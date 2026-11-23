Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) invita a la ciudadanía a participar en una actividad gratuita especialmente diseñada para promover el bienestar integral. Este martes 24 de noviembre de 2026, el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero será el escenario de una clase de yoga abierta para todo público, con entrada libre y acceso hasta completar aforo, de acuerdo con la información publicada por las entidades oficiales.

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La cita se da exactamente a las 5:30 de la tarde, en el salón del gimnasio ubicado en el sexto piso del Centro Felicidad Chapinero, en la dirección calle 82 No. 10-69. Este evento, impulsado desde el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', busca brindar un espacio para recargar energías, promover el movimiento físico y cuidar la salud mental, aspectos que constituyen el núcleo de esta jornada.

Las clases de yoga tienen como eje la conjunción de respiración, movimiento y autoconciencia, permitiendo que el cuerpo consciente funcione como un pilar para la transformación cultural. Según lo divulgado por la SDCRD, estas prácticas no solo abordan el ejercicio físico, sino que además buscan fortalecer la conexión mente-cuerpo, ofreciendo una experiencia de autoconocimiento y manejo del bienestar emocional. Esta oferta refuerza el papel activo de las instituciones públicas en la generación de escenarios culturales y recreativos para la ciudadanía, facilitando el acceso libre y la inclusión de todos los sectores sociales.

De acuerdo con la convocatoria, la entrada es totalmente gratuita y no se requiere inscripción previa; basta con asistir antes de que se alcance la capacidad del lugar. Así, tanto habitantes como visitantes de la ciudad tienen la posibilidad de participar y compartir en comunidad una tarde dedicada al bienestar físico y emocional.

La SDCRD reitera la invitación para que la ciudadanía agende este evento, que se suma a otras propuestas culturales que han sido promovidas durante la misma temporada en diferentes escenarios de la ciudad, todas con el foco puesto en el acceso libre y la promoción de la calidad de vida de los bogotanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se realiza la clase gratuita de yoga en Bogotá el 24 de noviembre de 2026?

La clase gratuita de yoga se realiza en el salón del gimnasio, sexto piso, del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 10-69. Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el evento está abierto para todo público y la entrada será libre hasta completar aforo.

¿Qué beneficios ofrecen las clases de yoga impulsadas por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, las clases de yoga que se ofrecen buscan integrar respiración, movimiento y autoconciencia, priorizando el bienestar emocional y físico. Se promueve así una transformación cultural centrada en el cuerpo consciente y la formación de espacios de bienestar accesibles para toda la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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