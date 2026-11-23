Por: El Espectador

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Esta semana, las personas que tengan previsto circular por sectores como Chapinero, el centro de Bogotá, Teusaquillo o Bosa deben prestar especial atención a sus rutas habituales. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre habrá al menos 14 movilizaciones, plantones y actividades culturales distribuidas por diversos puntos de la ciudad. Estos eventos podrán impactar el tráfico regular, así como causar modificaciones temporales en rutas de TransMilenio y TransMiZonal.

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La actividad más intensa se concentra el lunes, día en que están programados cinco eventos en diferentes localidades. Las movilizaciones comienzan a las 7:00 a. m. con un plantón de docentes frente a Fiduprevisora, en la calle 72 con carrera Décima, y se extienden hasta una velatón cultural a las 6:00 p. m. en Santa Fe. A lo largo del lunes, otros puntos clave como el parque de los Hippies, la Plaza de Bolívar, la Universidad Nacional y calles céntricas pueden verse afectados. Según la Secretaría Distrital de Gobierno, sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos estarán al tanto y acompañarán las convocatorias, recomendando a la ciudadanía planificar sus trayectos y estar informados sobre actualizaciones.

El martes 24 de noviembre se prevé una única actividad: el evento cultural “Cerrando semestre con muralismo” en la Universidad Distrital, lo que representa una jornada relativamente tranquila. Sin embargo, el miércoles 25 la agenda retoma intensidad con dos acciones relacionadas con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (conocido como 25N). A las 12:00 m. se celebrará un acto cultural en Bosa, y desde las 3:00 p. m. saldrá una marcha desde la Universidad Nacional hasta la Plaza de Bolívar, trayecto que podría afectar la movilidad entre estas zonas.

Para el jueves están previstas una vigilia por Palestina frente a la Embajada de Israel y una marcha por el 25N en San Cristóbal. El viernes, en cambio, no hay actividades reportadas oficialmente, aunque las autoridades sugieren consultar información oficial ante posibles cambios de última hora.

Durante el fin de semana, nuevos eventos tendrán lugar en barrios como Barrios Unidos, Engativá y Santa Fe. Entre los destacados se encuentran la marcha “25N Barrios Unidos 2026” y festivales contra la “gentrificación”, término que hace referencia al desplazamiento de habitantes tradicionales por transformaciones urbanas.

Se recomienda a la ciudadanía evitar desplazamientos por las zonas indicadas durante los horarios anunciados, consultar canales oficiales para novedades viales y, si es necesario moverse por estos sectores, salir con mayor anticipación. La Secretaría de Gobierno resaltó la presencia de gestores sociales en la mayoría de concentraciones y recordó que los ajustes de movilidad se tomarán durante el desarrollo de cada evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores de Bogotá se verán más afectados por las marchas durante esta semana?

Durante la semana en cuestión, los sectores más afectados serán Chapinero, la zona centro, Teusaquillo, Bosa, Santa Fe, Engativá y Barrios Unidos, según la información reportada por la Secretaría Distrital de Gobierno. Además, corredores como la carrera Séptima, la calle 72, la calle 26 y el entorno de la Universidad Nacional serán focos de alteraciones en el flujo vehicular y en rutas de transporte.

¿Qué significa la “gentrificación” mencionada en los eventos del fin de semana?

La “gentrificación” es un término empleado para describir el proceso de transformación urbana mediante el cual barrios de tradición popular experimentan cambios socioeconómicos, que pueden conducir al desplazamiento de sus residentes originales debido al aumento de precios y llegada de nuevos habitantes o comercios. Durante el fin de semana, uno de los festivales previstos en Bogotá abordará esta temática.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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