Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a participar en la muestra escénica "Mu Dai Werara Trans – De nosotras, las chicas trans", donde se presentan las vivencias de mujeres trans indígenas emberá que han sido desplazadas de sus territorios en Risaralda y Chocó. El evento, desarrollado por el colectivo Las Mariposas del Café, se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, uno de los escenarios culturales más representativos de Bogotá, según la información ofrecida por Idartes y Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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Esta obra no solo es un espacio para el arte escénico alternativo, sino también una ventana hacia la inclusión y la reivindicación de derechos de poblaciones históricamente marginadas. De acuerdo con Idartes, la puesta en escena explora relatos de vida, canto, danza, rituales y testimonios de sus integrantes. A través de estos elementos, abordan la identidad, la memoria, la dignidad y las experiencias de discriminación y desplazamiento.

El proceso creativo detrás de "Mu Dai Werara Trans – De nosotras, las chicas trans" tuvo un carácter colaborativo, donde se emplearon círculos de la palabra, improvisaciones, juegos corporales y escenarios rituales. Las integrantes del colectivo Las Mariposas del Café transforman sus voces y sus historias en un acto de memoria y afirmación colectiva. Según la información del portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este ejercicio escénico busca reivindicar la diversidad, la libertad y el derecho a vivir sin violencias. Al mismo tiempo, mantiene vivas las expresiones culturales del pueblo embera, que han sido afectadas por el desplazamiento interno.

La cita será en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, ubicado en la carrera séptima #22-47. Las personas interesadas podrán adquirir su entrada con boletería, de acuerdo con Idartes. Este evento representa no solo una oportunidad para el entretenimiento, sino también para reflexionar sobre las realidades que enfrentan las comunidades trans indígenas en Colombia y la importancia de los espacios culturales incluyentes en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el enfoque de la obra "Mu Dai Werara Trans – De nosotras, las chicas trans" presentada por Las Mariposas del Café?

El enfoque principal de esta obra, de acuerdo con lo difundido por Idartes, es visibilizar y dignificar la experiencia de mujeres trans indígenas emberá desplazadas de Risaralda y Chocó. Por medio del arte escénico, la obra recoge relatos de vida, música, danza y rituales para hablar sobre identidad, memoria y resistencia a la discriminación, manteniendo vivas las expresiones del pueblo embera.

¿Dónde y cuándo se presentará la muestra escénica "Mu Dai Werara Trans – De nosotras, las chicas trans" en Bogotá?

La presentación tendrá lugar en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera séptima #22-47 de Bogotá, el sábado 28 de noviembre de 2026. Según Idartes, las entradas están disponibles para quienes deseen asistir y ser parte de esta experiencia cultural incluyente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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