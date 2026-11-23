Un macabro hallazgo conmocionó a los residentes de un conjunto residencial del norte de Bogotá. Tres mujeres fueron encontradas sin vida al interior de un apartamento del barrio Altos del Moral, en la localidad de Usaquén, durante la tarde del domingo 22 de noviembre.

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De acuerdo con testimonios extraoficiales conocidos sobre el caso, los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. La situación habría llamado la atención de los vecinos y del personal de aseo debido a un fuerte olor que se percibía desde hacía varios días en una de las torres de la copropiedad.

La administración del conjunto confirmó lo sucedido mediante un comunicado dirigido a los residentes. En el documento explicó que durante las últimas semanas recibió reportes por los olores provenientes de la torre 2 y que, ante esa situación, estableció contacto con el propietario del apartamento 204 para verificar lo que ocurría.

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#BOGOTÁ. ¡Macabro hallazgo en Usaquén! La tarde de ayer, 22 de noviembre, hallaron los cuerpos de tres mujeres en estado de descomposición al interior de un apartamento en un conjunto residencial del barrio Altos del Moral en la localidad de Usaquén. De acuerdo con información de los residentes, un fuerte olor alertó a los vecinos y personal de aseo, quienes dieron aviso a la administración del lugar. Tras el llamado a los organismos de emergencia y a las autoridades, unidades de Bomberos y el cuerpo de criminalística acudieron al sitio y confirmaron la presencia de los tres cadáveres. Durante la noche, personal de criminalística realizó las labores de inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 23, 2026

Así encontraron los tres cuerpos en conjunto residencial de Usaquén

Según el pronunciamiento de la administración, alrededor de las 4:00 de la tarde del domingo 22 de noviembre recibió un reporte sobre la situación dentro del inmueble. Con la autorización expresa del propietario, integrantes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos ingresaron al apartamento y encontraron los tres cuerpos.

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Posteriormente, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegó al lugar para adelantar las diligencias correspondientes. Durante la noche se llevaron a cabo las labores de inspección técnica y levantamiento de los cadáveres.

La administración señaló que la compañía encargada de gestionar el conjunto coordinó la atención de las autoridades, mantuvo comunicación con el propietario de la vivienda y acompañó la situación junto con el equipo de seguridad de la copropiedad.

Autoridades investigan hallazgo de tres mujeres sin vida en Bogotá

Por ahora, no se han divulgado detalles oficiales sobre la identidad de las mujeres ni las circunstancias en las que murieron. El comunicado del conjunto se refirió a ellas como las arrendatarias del inmueble y expresó solidaridad con el propietario.

La información conocida hasta el momento es preliminar. Por ello, serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer cuánto tiempo llevaban los cuerpos en el apartamento, las causas de las muertes y si existe alguna circunstancia adicional relacionada con el caso.

Mientras avanzan las investigaciones, la administración pidió a los residentes mantener la calma, permitir el trabajo de los organismos competentes y evitar la difusión de versiones que no hayan sido confirmadas.

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