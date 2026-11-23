Por: El Espectador

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A tan solo una semana de finalizar el convenio de 29 años que tenía Bogotá con Enel para suministrar el alumbrado público, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció este lunes que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) serán el nuevo operador de este servicio en la ciudad. Esta designación se consolidó luego de un proceso de deliberación en el que participaron otras compañías como GEB-Enel, EMCALI y K-YENA, según información de El Espectador. El Grupo Energía de Bogotá (GEB) y Enel informaron que no estaban en capacidad de presentar una oferta, por lo que EPM fue seleccionada por el Distrito como la opción más ventajosa en cuanto a costos, personal en terreno, agilidad para solucionar daños y experiencia.

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El convenio, realizado con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), implica que EPM no solo administrará y mantendrá la red actual, sino que asumirá el reto de modernizar el sistema conforme a la reforma tributaria distrital denominada ‘Ciudad Inteligente’, aprobada para 2026. El objetivo es transformar el alumbrado público en uno moderno y eficiente; esto incluye que todas las luminarias cuenten con tecnología LED y que 20.000 de ellas sean telegestionadas, es decir, controladas de manera remota.

La financiación de esta ambiciosa modernización provendrá de nuevos cargos tributarios que comenzarán a recaudar en 2027. Según El Espectador, las viviendas de estratos 4, 5 y 6 pagarán una tarifa adicional del 0,4 por mil sobre el impuesto predial, mientras que los predios comerciales, industriales y financieros asumirán una tarifa del uno por mil. Los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3 estarán exentos, salvo aquellos con una base gravable superior a 20.000 UVT.

En la actualidad Bogotá cuenta con 362.988 luminarias sin tecnología LED, las cuales solo son reparadas tras reportes ciudadanos o patrullajes de cuadrillas, con tiempos de atención que pueden superar las 120 horas, según la UAESP. El plan de EPM contempla modernizar, telegestionar y convertir el alumbrado en una red inteligente o Internet de las Cosas, integrando sensores, cámaras y herramientas para fortalecer la seguridad y gestión ambiental. La meta a diez años es instalar 100 mil nodos telegestionados y conectar hasta 50.000 postes con tecnología avanzada.

Aunque EPM asumirá la administración, Enel sigue siendo propietaria del 97 % de las luminarias, una situación que se mantendrá hasta que avance el proceso de liquidación del contrato anterior, explicó el director de la UAESP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo modernizará EPM el alumbrado público de Bogotá?

EPM emprenderá un plan de modernización que implica convertir más de 100 mil luminarias a tecnología LED en un plazo de dos años, instalar sistemas de telegestión para monitorear y atender averías de manera automática y reducir los tiempos de respuesta. Además, se implementará una red inteligente o Internet de las Cosas, incorporando cámaras, sensores y herramientas que mejorarán tanto la seguridad como la gestión ambiental, de acuerdo con lo aprobado en la reforma tributaria ‘Ciudad Inteligente’.

¿De dónde provienen los recursos para modernizar el alumbrado público en Bogotá?

La financiación proviene de nuevos cargos tributarios establecidos en la reforma distrital. A partir de 2027, los estratos 4, 5 y 6 pagarán un porcentaje adicional sobre el impuesto predial y los predios comerciales, industriales y financieros asumirán una tarifa más alta. Estas contribuciones, según la UAESP y El Espectador, serán destinadas exclusivamente a financiar la modernización y expansión del alumbrado público en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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