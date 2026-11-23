Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá ha abierto una nueva jornada de selección laboral especialmente enfocada para quienes desean vincularse al sector de la seguridad. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la alcaldía, el evento se llevará a cabo el martes 24 de noviembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, en la carrera 13 #27-00, local 177, en la localidad de Santa Fe. Aquellos que asistan deberán llevar su hoja de vida y, en el caso de los hombres, es requisito indispensable presentar la libreta militar.

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La convocatoria forma parte de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', diseñada para acercar oportunidades de empleo a la ciudadanía. En esta ocasión, se ofrecen vacantes para diferentes perfiles, todos ellos en el ámbito de la seguridad. Las posiciones disponibles incluyen agente de control aeroportuario (para este cargo no se requiere experiencia previa), manejador o manejadora canina, supervisor o supervisora de puesto y guarda de seguridad. Según la información oficial, la formación académica mínima exigida es el título de bachiller. La experiencia laboral requerida, sin embargo, variará dependiendo del perfil del cargo, y existe la posibilidad de postularse sin contar con experiencia para algunas de las vacantes ofertadas.

Para aquellas personas interesadas en participar, la alcaldía ha dispuesto un formulario a través de internet, mediante el cual pueden confirmar su asistencia a la jornada. Además, el llamado se extiende a estar atentos a futuras oportunidades laborales, ferias y espacios de capacitación disponibles en la ciudad, así como recomendaciones para mejorar la hoja de vida. Toda esta información de interés, incluyendo ofertas actuales y nuevos procesos de selección, puede consultarse a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá, una herramienta pensada para mantener al día a quienes buscan trabajo.

Este tipo de convocatorias representa una oportunidad importante para quienes desean empezar o fortalecer su trayectoria en el sector de la seguridad en Bogotá, facilitando el acceso a empleos tanto para personas con experiencia como para quienes apenas inician su vida laboral.

¿Qué documentos se necesitan para aplicar a empleos en el sector seguridad en Bogotá?

Para participar en la jornada de selección organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, es necesario presentar la hoja de vida y, en el caso de los hombres, la libreta militar. La formación mínima requerida es de bachiller, y según el cargo, la experiencia laboral puede variar, permitiendo que personas sin experiencia también puedan postularse.

¿Dónde se realizan las jornadas de empleo para trabajos de seguridad en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la jornada de selección se realizará el martes 24 de noviembre de 2026, entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, en la carrera 13 #27-00, local 177, en la localidad de Santa Fe. Es fundamental acudir con los documentos solicitados para participar en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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