Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá ha desplegado su Unidad Móvil de Atención en la Alcaldía Local de Tunjuelito, ubicada en la Diagonal 50A Sur #18-24, como parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información difundida a través de Portal Bogotá, la jornada tendrá lugar desde el martes 23 hasta el sábado 28 de noviembre de 2026. Las personas que estén en búsqueda de empleo pueden participar presentando su hoja de vida actualizada y su documento de identidad, requisito fundamental para acceder al proceso.

Sigue a PULZO en Discover

Durante seis días, la Unidad Móvil funcionará como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo, equipada especialmente para brindar servicios integrales a quienes se acerquen en busca de oportunidades laborales. Funciona de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado desde las 8:00 a. m. hasta el mediodía. Según la información oficial de la Alcaldía, quienes asistan podrán beneficiarse de diferentes servicios, como el acceso a vacantes con empresas aliadas del programa ‘Talento Capital’, asesoría en la elaboración de hojas de vida tanto para aspirantes como para empresarios, así como el registro y postulación en la plataforma digital de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Además, la Unidad Móvil está adaptada para garantizar la accesibilidad, ya que posee rampa para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares, facilitando así una atención cómoda y eficiente para todos los participantes. Esta estrategia no solo acerca la oferta laboral a los barrios, sino que también promueve la inclusión en los procesos de selección. Dentro del espacio, es posible recibir orientación personalizada, registrar la hoja de vida directamente, postularse en tiempo real y conocer distintas alternativas de formación.

La programación de la Unidad Móvil contempla recorrer distintas localidades de Bogotá semanalmente. Para consultar las vacantes y las fechas de visita a otras zonas, la ciudadanía puede revisar el sitio oficial de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota. Es fundamental resaltar, de acuerdo con la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), que el acceso a estos servicios y a las vacantes de ‘Talento Capital’ es totalmente gratuito y directo, sin intermediarios ni pagos de ningún tipo, como advierte la misma fuente. Así, se evita poner en riesgo a los buscadores de empleo frente a potenciales estafas.

Para estar al día con nuevas oportunidades, consejos y convocatorias, la estrategia incluye canales digitales como WhatsApp Empleo en Bogotá, donde se difunde información sobre vacantes, cursos gratuitos y sugerencias para mejorar la empleabilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo inscribirme en la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá para acceder a las vacantes laborales?

De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, basta con asistir personalmente con la hoja de vida actualizada y el documento de identidad a la Unidad Móvil durante las fechas programadas. Allí, los interesados pueden registrar su información directamente en la plataforma y recibir orientación para postularse a diferentes ofertas laborales, sin trámites intermedios ni costos.

¿Qué servicios ofrece la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en Tunjuelito?

Según los datos publicados en Portal Bogotá, la Unidad Móvil en Tunjuelito brinda acceso a vacantes laborales de empresas aliadas, asesoría para la hoja de vida, orientación personalizada, inscripción en la plataforma oficial y participación en procesos de selección en tiempo real. Adicionalmente, el espacio es accesible para personas con movilidad reducida y cuenta con comodidades como carpas, sillas y tecnología necesaria para facilitar los trámites.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z