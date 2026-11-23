Por: Portal Bogotá

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Una situación inesperada ha provocado dificultades en varios servicios de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, luego de que se reportara una falla en SAP Integration Suite, ubicada en la región de Virginia. De acuerdo con el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta afectación está interfiriendo temporalmente algunos de los principales trámites y plataformas de la entidad encargada de temas tributarios y financieros de la capital.

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Entre los servicios que actualmente presentan intermitencias se destacan la Oficina Virtual, relacionada con procedimientos como el impuesto predial, vehículos, delineación urbana y la sobretasa a la gasolina. Además, la plataforma de pagos, la firma para certificados de disponibilidad presupuestal—conocidos como CDP—y los formularios para presentación de peticiones y trámites, también están afectados. Según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, todos estos inconvenientes corresponden a la falla registrada en SAP Integration Suite.

No obstante, la Secretaría de Hacienda de Bogotá aclara que no todos los trámites se encuentran indisponibles. Algunos servicios continúan operando con normalidad, entre ellos el recaudo del impuesto de Industria y Comercio (ICA), la retención sobre dicho impuesto conocida como ReteICA y el Registro de Información Tributaria (RIT). Estos canales se mantienen activos y disponibles para ciudadanos y empresas que necesiten cumplir con sus obligaciones.

Esta situación ha obligado a la entidad a comunicar que está trabajando en la restauración de los servicios afectados y que informará oportunamente cualquier novedad. Mientras tanto, recomienda a los usuarios estar atentos a los canales oficiales para obtener información actualizada sobre el estado de la plataforma y los trámites. Es importante señalar que, según los reportes citados en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, los esfuerzos están enfocados en resolver la falla lo más pronto posible.

La coyuntura pone de relieve la dependencia de plataformas tecnológicas como SAP Integration Suite para la gestión y tramitación de impuestos y servicios electrónicos en una ciudad como Bogotá. La Secretaría de Hacienda insiste en que informará a la ciudadanía sobre el restablecimiento total de los procesos y pide comprensión por los inconvenientes temporales que esta falla pueda causar en los trámites cotidianos.

¿Qué trámites de la Secretaría de Hacienda de Bogotá están afectados por la falla en SAP Integration Suite?

La falla en SAP Integration Suite está causando intermitencias en diversos servicios de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, como la Oficina Virtual (impuestos predial y de vehículos, delineación urbana y sobretasa a la gasolina), la plataforma de pagos, la firma de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y el formulario de peticiones y trámites, según datos de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Cuándo se normalizarán los servicios afectados en la Secretaría de Hacienda de Bogotá?

Hasta el momento, no se ha informado la fecha exacta en que se restablecerán los servicios. De acuerdo con la información publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Secretaría de Hacienda está trabajando para solucionar el problema y mantendrá a la ciudadanía informada mediante sus canales oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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