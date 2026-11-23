Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) ha dispuesto una serie de alternativas para que la ciudadanía pueda conocer en detalle los alivios tributarios establecidos en el Acuerdo Distrital 1084 de 2026 y cumplir con sus obligaciones fiscales a tiempo. Según información oficial del portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', los contribuyentes cuentan con espacios presenciales y móviles distribuidos en varios sectores de la capital, diseñados específicamente para resolver dudas y ofrecer orientación personalizada sobre los beneficios y requisitos de estos alivios tributarios.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la SDH, entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2026 estarán funcionando diversos puntos de atención, incluyendo jornadas móviles en sectores como San Cristóbal – 20 de Julio, Fontibón y el parqueadero CAD, entre otros. En particular, en el SuperCADE de San Cristóbal y en el punto móvil de Fontibón, los ciudadanos podrán acercarse de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras que en el parqueadero CAD y otros puntos SuperCADE el horario será de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En estos últimos, además, se suman corresponsales bancarios de entidades como Davivienda y Banco de Bogotá, lo que facilita aún más el proceso de orientación y pago.

La programación de estos puntos busca cubrir distintos sectores de la ciudad, permitiendo que un mayor número de personas tenga acceso a información clara y actualizada sobre los alivios tributarios. La iniciativa responde a la necesidad de acercar los servicios distritales a la ciudadanía, especialmente en la recta final del año, dependiendo del calendario fiscal y los plazos establecidos oficialmente. Como advierte la SDH, el plazo máximo para acogerse a estos beneficios termina el 21 de diciembre de 2026, fecha límite para ponerse al día con las obligaciones tributarias bajo las condiciones previstas en el Acuerdo Distrital 1084 de 2026.

Antes de proceder con el pago, la recomendación de la Secretaría Distrital de Hacienda es que los contribuyentes ingresen al portal oficial para consultar si cumplen los requisitos y son beneficiarios de los alivios tributarios. Solo allí podrán verificar, con certeza, la información que necesitan para acceder a estos apoyos. Toda la agenda, condiciones y puntos de atención corresponden a datos difundidos públicamente por las autoridades distritales, lo que garantiza la veracidad de los contenidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de atención de los alivios tributarios 2026 en Bogotá?

Según la información de la Secretaría Distrital de Hacienda, durante las fechas comprendidas entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2026, los puntos de atención estarán localizados en sectores como San Cristóbal – 20 de Julio (SuperCADE), Fontibón y en el parqueadero CAD, así como en diferentes jornadas móviles de la ciudad. Los horarios varían entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., dependiendo del punto de atención.

¿Cuál es la fecha límite para acceder a los alivios tributarios 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, el plazo máximo para acceder y realizar el pago total de las obligaciones tributarias bajo las condiciones de los alivios establecidos en el Acuerdo Distrital 1084 de 2026 vence el 21 de diciembre de 2026. Es importante consultar previamente si usted es beneficiario y cumplir con los requisitos en los plazos señalados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z