Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá y la región circundante se encuentran en una situación crítica frente al cambio climático, según datos del Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Durante noviembre de 2026, el déficit en el régimen histórico de precipitaciones alcanzó un 96 %, lo que obligó a autoridades y expertos a anticiparse a escenarios aún más graves. Este panorama alarmante fue registrado y comunicado por la CAR, que también observa una tendencia preocupante en la disminución de las lluvias. Según su reporte, mientras en la primera semana de noviembre las precipitaciones estuvieron alrededor del 69 %, para la segunda semana apenas llegaron al 4 %, una caída drástica que los especialistas asocian directamente con la intensificación del fenómeno de El Niño 2026.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el análisis de la CAR, este fenómeno de El Niño ya impacta a casi toda la región, y los efectos se sienten con mayor rigor en las cuencas de los ríos Guavio, Negro, Guayuriba y Bogotá, donde se reportan condiciones de sequía extrema en distintos tramos. El propio director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, declaró que se enfrenta un déficit de lluvias superior incluso al registrado durante el fenómeno de El Niño en 1997. Esta situación agravó la emergencia en al menos 18 municipios, añadiendo que, junto con el déficit de precipitaciones, se han elevado las temperaturas diarias en más de dos grados centígrados, superando los promedios tradicionales.

El director de la CAR recalcó que municipios como Puerto Salgar, Pulí y Viotá están en situación de calamidad pública y, adicionalmente, Caparrapí, Vergara, Villeta, Silvania y El Colegio permanecen en alerta roja. El pronóstico no es alentador, ya que siete de las diez subzonas hidrográficas presentan riesgo de sequía meteorológica extrema para el cierre del año. Al comparar la situación de lluvias de noviembre de 2026 con la de 1997, los expertos concluyen que el actual déficit es más marcado y más extendido.

El informe detalla variaciones significativas en la temperatura; por ejemplo, las cuencas de los ríos Seco y los que desembocan en el Magdalena experimentan aumentos de hasta 1,7 °C, el río Negro 1,3 °C y el Carare Minero 1,04 °C. La combinación de menos lluvias y temperaturas elevadas incrementa la presión sobre la disponibilidad de agua y afecta los ecosistemas y la producción local. Ante este escenario, Ballesteros urge a alcaldes, empresas de acueducto y ciudadanía a ahorrar y usar eficientemente el agua, iniciando medidas preventivas, pues la predicción de sequía meteorológica extrema ya es una realidad y los pronósticos para diciembre y el primer trimestre de 2027 no son favorables. De acuerdo con la CAR, las acciones de vigilancia de fuentes hídricas se han fortalecido junto a alcaldes y empresas públicas locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el fenómeno de El Niño 2026 afecta tanto la sequía en Bogotá y Cundinamarca?

El fenómeno de El Niño 2026, según información de la CAR, intensificó la disminución de precipitaciones en Bogotá y Cundinamarca, llevando el déficit de lluvias al 96 % durante noviembre. Este patrón climático reduce drásticamente la cantidad de lluvias e incrementa las temperaturas, agravando la sequía y afectando tanto los ecosistemas como la disponibilidad de agua para la región.

¿Qué significa sequía meteorológica extrema y cómo afecta a las comunidades?

La sequía meteorológica extrema, según lo explicado por la CAR, ocurre cuando las precipitaciones están muy por debajo de los promedios históricos y se mantienen así durante un periodo prolongado. Esta situación provoca escasez de agua, afecta la agricultura, pone en riesgo el abastecimiento a la población e incrementa la presión sobre los servicios públicos y los ecosistemas locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z