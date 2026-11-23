Por: Portal Bogotá

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Bogotá, la capital de Colombia, prepara una nueva edición del Festival Salsa al Parque, evento gratuito que, de acuerdo con la información difundida en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026 en el Parque Simón Bolívar. El cartel oficial ya ha sido revelado y contará con la presencia de referentes internacionales del género salsero como Alfredo de la Fé, Willy García, Orquesta Aragón y Roberto Blades, entre otros. El festival es una cita imperdible para los amantes de la salsa y promete dos días llenos de música, baile y cultura.

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Según la información publicada por el portal oficial de la ciudad, artistas de distintos países y trayectorias confluirán en esta edición. Alfredo de la Fé, violinista cubano con formación en la música clásica y figura principal en la integración de ese instrumento en la salsa, será uno de los más destacados. A él se suman Herman Olivera, sonero de Estados Unidos con amplia experiencia junto a Eddie Palmieri, y Los Satélites, agrupación venezolana fundada por José Rafael “Cheché” Mendoza en 1966. También destaca la consagrada Orquesta Aragón, con más de ochenta años de trayectoria desde su fundación en Cienfuegos, Cuba, dando vida a géneros como el son, el danzón y el chachachá. El cantante panameño Roberto Blades, recordado por canciones como "Lágrimas", completa el panorama internacional.

En el ámbito nacional, la variedad es eje central. Participarán David Zahan y La Eterna de Medellín, Manyoma Brothers y Willy García desde Cali, así como la bogotana La-33, reconocida por fusionar sonidos tradicionales y modernos. Las agrupaciones de Bogotá mostrarán diversas formas de acercarse al género: desde la mezcla de salsa con punk del grupo El Turco Perro, hasta la exploración instrumental contemporánea de Kaona Orquesta. Proyectos como Cris En La Salsa, Kábala Ensamble y The Big Jhony enriquecerán la oferta con propuestas innovadoras y modernas.

Creado en 1997, este festival busca promover la salsa en la ciudad, según declaraciones de Rodrigo Duarte, curador del evento, quien destaca el diálogo entre generaciones y la visibilidad para artistas tanto consagrados como emergentes. Salsa al Parque ha acompañado a Bogotá en la consolidación de una cultura salsera que no solo se vive en la pista, sino también en la producción local y el desarrollo de nuevas propuestas. Así, el festival continúa posicionándose como un espacio clave en la vida cultural de la ciudad, acercando diferentes visiones del género a un público cada vez más diverso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas internacionales estarán presentes en Salsa al Parque 2026?

De acuerdo con la información oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el Festival Salsa al Parque 2026 contará con artistas internacionales como Alfredo de la Fé, Herman Olivera, Los Satélites, Orquesta Aragón y Roberto Blades, quienes representan diferentes tradiciones y corrientes de la salsa en América Latina y el Caribe.

¿Cuáles son las propuestas de las agrupaciones bogotanas en Salsa al Parque?

Las agrupaciones bogotanas presentan propuestas diversas en Salsa al Parque 2026, desde el cruce de géneros como salsa con punk en El Turco Perro, la inclusión de recursos instrumentales modernos en Kaona Orquesta, hasta la fusión de ritmos urbanos en Cris En La Salsa y la exploración de la salsa tradicional y afrocaribeña en Kábala Ensamble y The Big Jhony.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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