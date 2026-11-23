Un descuido con uno de los medicamentos de su tratamiento de fertilidad llevó a Johanna Fadul a vivir un momento de angustia que pudo terminar en un accidente de tránsito. La actriz bogotana contó, junto a su pareja, el cantante Juanse Quintero, cómo confundió la forma de administración de un producto médico y terminó ingiriéndolo por vía oral.

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El episodio ocurrió mientras la también creadora de contenido seguía un procedimiento para conseguir un nuevo embarazo. Como parte del tratamiento, debía utilizar unos óvulos vaginales y un gel, pero no identificó correctamente uno de los medicamentos y creyó que las unidades que tenía que utilizar eran pastillas para consumir.

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La situación se complicó aproximadamente dos horas después, cuando salió de su vivienda en su camioneta para hacer una diligencia. Durante el recorrido comenzó a sentirse mal, presentó mareos y notó que su visión estaba alterada, síntomas que le impidieron continuar conduciendo con normalidad.

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De acuerdo con el relato que compartieron la actriz y Juanse Quintero en redes sociales, Johanna terminó tragándose dos óvulos vaginales porque pensó que debía consumirlos como cualquier otra pastilla. Sin embargo, el error no fue evidente de inmediato. Tiempo después, mientras conducía, empezó a experimentar molestias que aumentaron progresivamente.

En ese momento, la actriz hablaba por teléfono con su hermana, quien notó que algo no estaba bien por la manera en que se expresaba. Ante el deterioro de su estado, Johanna decidió detenerse en una droguería para solicitar ayuda.

Allí manifestó que tenía dificultades para mantenerse en pie y ganas de vomitar. La situación fue tan incómoda que terminó recostada en una camilla mientras intentaba recuperarse. La preocupación también llegó a Juanse Quintero, quien recibió una llamada de la hermana de la actriz para informarle sobre lo que estaba sucediendo.

El cantante decidió salir a buscarla y utilizó el GPS y la aplicación vinculada al vehículo de su pareja para localizarla. Cuando llegó a la droguería, encontró a Johanna afectada por los síntomas que había comenzado a presentar mientras conducía.

Posteriormente, ambos se comunicaron con la especialista que estaba acompañando el tratamiento de fertilidad. Durante esa conversación identificaron el motivo del malestar: la actriz había ingerido los óvulos que debía administrarse por vía vaginal.

Según el relato de la pareja, la médica les explicó que el medicamento no era tóxico, aunque utilizarlo por una vía diferente a la indicada podía ocasionar las molestias que estaba experimentando.

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Después de vomitar y descansar, la actriz comenzó a recuperarse. Finalmente, la situación no terminó en un accidente de tránsito, aunque representó un momento de gran preocupación para ella, su pareja y sus familiares.

Al recordar lo sucedido, Johanna resumió la experiencia con una frase que dejó ver la dimensión del susto: “Casi me voy de este mundo”.

La anécdota fue compartida por la pareja en redes sociales y llamó la atención por la confusión que se presentó durante un procedimiento médico que la actriz adelanta con la esperanza de conseguir un nuevo embarazo.

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