Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes – Idartes y el Festival NO Convencional se unen para presentar ‘Mellowing’, una producción artística del coreógrafo griego Christos Papadopoulos, en colaboración con la compañía alemana Dance On Ensemble. Esta obra se presentará el 11 de diciembre de 2026 a las 8:00 p. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde la danza contemporánea será el centro de una experiencia que examina el vínculo entre cuerpo, energía, experiencia y el paso del tiempo, de acuerdo con la agenda cultural de Idartes.

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La pieza artística cuenta con la interpretación de Dance On Ensemble, un grupo integrado por bailarines profesionales mayores de 40 años. Esta característica distintiva cobra relevancia, ya que la producción enfatiza la madurez física y expresiva; lejos de ser una limitante, la experiencia acumulada de los intérpretes enriquece la obra y ofrece nuevas posibilidades para la creación y la interpretación dancística. Según explica Idartes, el montaje de Papadopoulos explora estados que parecen opuestos, como concentración y plenitud, ternura e intensidad, o velocidad frente a calma, y lo hace desde un estilo minimalista y preciso que destaca por el uso de repeticiones y variaciones rítmicas sutiles.

‘Mellowing’ propone, durante sus 55 minutos de duración, una observación atenta de pequeños gestos y vibraciones, llevando al público a descubrir cómo estos detalles construyen la totalidad de la experiencia escénica. La música original de Coti K y la iluminación diseñada por Eliza Alexandropoulou contribuyen a generar una atmósfera particular, en la que el tiempo y la percepción se transforman, según reporta la información suministrada por el Instituto Distrital de las Artes.

El encuentro entre Papadopoulos y los integrantes de Dance On Ensemble es inédito, y destaca el diálogo entre las detalladas estructuras coreográficas del creador y la libertad expresiva de los bailarines. Fundado en 2015 por Bureau Ritter, organización cultural berlinesa, Dance On Ensemble hace parte de la iniciativa Dance On, la cual resalta el talento de artistas de 43 a 71 años que han participado previamente con agrupaciones de gran prestigio internacional. Desde 2019, la dirección artística está a cargo de Ty Boomershine, quien ha consolidado un repertorio contemporáneo que evidencia el valor artístico y humano de la madurez en escena.

Con la llegada de ‘Mellowing’ al Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el público de Bogotá tiene la oportunidad de sumergirse en una propuesta interdisciplinaria que invita a repensar la relación entre la trayectoria vital y el arte, y a valorar la memoria corporal como motor creativo.

¿Qué explora la obra ‘Mellowing’ y cuál es el aporte de Dance On Ensemble?

‘Mellowing’, de acuerdo con Idartes, explora la relación entre el cuerpo, la energía, la experiencia y el paso del tiempo. Su propuesta, basada en la danza contemporánea, se realiza con bailarines mayores de 40 años de Dance On Ensemble, quienes aportan profundidad gestual y un enfoque novedoso sobre la madurez y la experiencia como fuentes de creación artística.

¿Quiénes son los integrantes de Dance On Ensemble y cuál es su importancia?

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Distrital de las Artes, Dance On Ensemble es una compañía fundada en 2015 que reúne bailarines profesionales de entre 43 y 71 años, con trayectorias en prestigiosas agrupaciones internacionales. Su importancia radica en visibilizar el valor artístico de la madurez y ampliar las posibilidades para la danza contemporánea entre artistas mayores de 40 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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