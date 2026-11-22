Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Ganar el premio Simón Bolívar representa uno de los momentos más emotivos en la carrera de esta caricaturista. De acuerdo con el testimonio que ofreció a El Espectador, el recuerdo del instante en el que recibió la noticia cobra un valor especial, no solo por la trascendencia del premio sino por compartirlo con su familia. Estaba con sus padres y su hija, lo que intensificó las emociones. Los abrazos, las lágrimas y la alegría se mezclaron, acentuadas porque la caricatura ganadora, titulada "Laberinto", tiene un vínculo directo con su vida familiar.

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La ceremonia del premio estuvo marcada por la expectativa y el nerviosismo. A pesar de que este tipo de eventos suelen parecerle extensos, los discursos y palabras que escuchó le resultaron interesantes. Cuando la llamaron para recibir el galardón, la emoción fue tan fuerte que apenas recuerda los detalles: simplemente caminó movida por la felicidad. Su sonrisa al recibir el galardón fue el reflejo de un logro profundamente sentido.

"Laberinto" nació de una experiencia real. Su padre sufrió un accidente cardiovascular (ACV) en diciembre, y acompañarlo en el hospital fue una vivencia angustiante. Las enfermedades respiratorias saturaban los centros médicos en Cali, las urgencias estaban llenas y muchos pacientes no tenían acceso a una cama; ella misma tuvo que dormir en el suelo. Esa realidad caótica inspiró la caricatura como una denuncia, pero también como reflejo del sufrimiento compartido por muchos colombianos, según describió a El Espectador. La publicación se realizó el 31 de diciembre y buscaba conectar con todos los que han sentido incertidumbre en ambientes hospitalarios.

La autora describe su proceso creativo como una rutina diaria en la que la actualidad nacional y mundial nutre sus ideas. El humor que imprime a sus obras proviene tanto de su entorno familiar como de las conversaciones con amigos, donde el sarcasmo y la sátira ayudan a contextualizar la realidad colombiana. Su iniciación en la caricatura fue accidental: comenzó compartiendo ilustraciones personales hasta que su estilo humorístico atrajo la atención del público, lo que progresivamente la llevó a hacer de la caricatura su oficio principal.

Después de diez años publicando en El Espectador, ha identificado una conexión más profunda con la realidad del país. Considera esencial que la perspectiva de las mujeres esté también presente en el humor gráfico. El poder comunicativo de la caricatura, en su opinión, radica en la sencillez y la rapidez con la que transmite temas complejos a una audiencia mucho más amplia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la caricatura "Laberinto" ganó el premio Simón Bolívar?

"Laberinto" fue reconocida con el premio Simón Bolívar debido a que surgió de una experiencia personal intensa y representó una denuncia sobre el sistema hospitalario en Cali, con salas de urgencias saturadas y situaciones caóticas que afectan a muchas personas. Según El Espectador, la obra logró conectar con el público reflejando la incertidumbre y el dolor compartido en esos espacios, usando el humor gráfico para visibilizar una realidad social.

¿Cuál es la importancia de la presencia femenina en la caricatura colombiana?

La autora enfatiza que es fundamental que la visión de las mujeres esté representada en todos los ámbitos, incluido el humor. En sus palabras para El Espectador, la presencia femenina en la caricatura permite que experiencias tan esenciales como el cuidado y la denuncia social sean narradas desde una perspectiva propia, asegurando mayor equidad en la expresión y la voz cultural del país.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.