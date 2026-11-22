Por: Portal Bogotá

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El próximo sábado 5 de diciembre de 2026, Bogotá recibirá una propuesta teatral cargada de humor negro y profunda reflexión social. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, esa noche el Teatro El Ensueño de Ciudad Bolívar abrirá sus puertas para ‘Las botas del tío Manuel’, pieza escrita, dirigida y actuada por Primo Rojas, figura reconocida por su trayectoria de más de 40 años en las artes escénicas nacionales. La función está programada para las 8:00 p. m. y contará con boletería disponible a través de Tuboleta, permitiendo que quienes se identifiquen con historias sobre el arraigo y los prejuicios sociales puedan vivir una experiencia significativa en la capital.

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‘Las botas del tío Manuel’ relata la historia de un campesino que —tras hacer sacrificios económicos considerables— logra enviar a sus hijas a estudiar a la ciudad con la esperanza de que ellas alcancen mejores oportunidades; sin embargo, al adaptarse al ambiente universitario y a nuevos círculos sociales, las jóvenes empiezan a sentir vergüenza de su origen y sobre todo de su padre. En su intento por ocultar de dónde vienen, fingen pertenecer a otra clase social y niegan sus raíces familiares, hasta ser confrontadas por una situación inesperada que las obliga a reconocer la verdad.

Según detalla la información de la Alcaldía, la obra de Primo Rojas emplea un lenguaje sencillo que combina elementos poéticos y cargados de filosofía, abordando con ironía y ternura las contradicciones propias de las relaciones familiares y sociales. Este montaje permite reflexionar sobre el rechazo y los dilemas que surgen cuando se pretende dejar atrás la identidad personal, mostrando así una realidad común en muchos hogares del país.

El trabajo de Primo Rojas se ha caracterizado, a lo largo de su carrera, por transformar conflictos humanos y situaciones cotidianas en espectáculos en los que la comedia y la sátira funcionan como medios para analizar costumbres, prejuicios y convenciones sociales. La función en el Teatro El Ensueño está dirigida a público mayor de 14 años y promete una velada donde la comicidad se mezcla con la crítica y una perspectiva humana sobre las diferencias de clase y el desarraigo.

¿De qué trata la obra ‘Las botas del tío Manuel’ de Primo Rojas?

‘Las botas del tío Manuel’ explora los desafíos que atraviesa una familia campesina cuando las hijas, enviadas a la ciudad en busca de oportunidades, enfrentan el rechazo de sus raíces y de su propio padre para ser aceptadas en nuevos entornos sociales, hasta que una circunstancia inesperada les fuerza a confrontar su identidad y su pasado.

¿Dónde y cuándo se presenta ‘Las botas del tío Manuel’ en Bogotá en 2026?

La obra ‘Las botas del tío Manuel’ se presentará el sábado 5 de diciembre de 2026 a las 8:00 p. m. en el Teatro El Ensueño de Ciudad Bolívar, Bogotá, con boletería disponible para quienes deseen asistir a esta propuesta teatral para público mayor de 14 años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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