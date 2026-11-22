Por: El Espectador

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El canelazo es una bebida tradicional colombiana que tiene como esencia las astillas de canela, las cuales otorgan aroma y sabor únicos. Se elabora como una infusión en la que se disuelve panela —aunque en algunos lugares se prefiere el azúcar para una versión más ligera— y se añade aguardiente. Es común encontrar variantes que llevan un toque de jugo de limón o naranja, así como ingredientes adicionales, entre los que figuran anís y hierbas aromáticas. Sin embargo, es importante precisar, según explica Carlos "Toto" Sánchez, investigador gastronómico colombiano, que el canelazo no es simplemente agua de panela con aguardiente. Una de sus características principales es su consistencia mucho más ligera y menos densa, lo que permite su consumo a lo largo del día, ya que aporta calor tanto al cuerpo como al espíritu.

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Pese a las similitudes aparentes, el canelazo y el hervido son bebidas distintas. El hervido, típico de Nariño, se basa en jugo de fruta al que se incorpora aguardiente; suele prepararse tradicionalmente con chapil, un aguardiente artesanal propio de la región. La base del hervido es generalmente jugo de frutas como mora o maracuyá, para agregar acidez, a la que se suma chapil y panela antes de dejar que la mezcla hierva. Su consumo es habitual durante las noches, pues se considera un remedio para el frío. Si bien los tipos más comunes utilizan mora y maracuyá, existe también una versión aromática y menos habitual con lulo.

Una de las formas más simples de diferenciar ambas preparaciones consiste en observar los puntos de venta en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde el canelazo se prepara al añadir aguardiente a un infusión ligera de agua de panela con frutas. En cambio, en Nariño la base es el jugo mismo de la fruta, que define su sabor principal.

En cuanto a la preparación, para el canelazo se calienta agua con panela, se le agregan astillas de canela, opcionalmente clavos de olor, anís estrellado o alguna hierba como la limonaria, jugo cítrico y aguardiente. Todo se cocina durante 15 o 20 minutos para obtener una bebida ligera. Por su parte, el hervido parte del jugo de fruta, al que se añade panela o azúcar, más el chapil o aguardiente, canela y clavos de olor, calentándose hasta el borde de la olla antes de retirar del fuego para que el alcohol no se evapore.

El hervido pertenece a las tradiciones gastronómicas más importantes de Nariño, en parte por el uso del chapil y la combinación de ingredientes locales como frutas y panela. Aunque el canelazo está perdiendo popularidad en algunos sectores de mayores ingresos, sigue vigente y mantiene un lugar destacado en la experiencia turística en Bogotá. Por otro lado, el añadir licor a bebidas calientes es una costumbre extendida en Colombia, visible en preparaciones como el carajillo y la caspiroleta, tradición influenciada tanto por las necesidades climáticas como por la herencia europea.

¿Cuál es la diferencia entre canelazo y hervido?

La principal diferencia entre canelazo y hervido radica en su base: el canelazo se prepara con agua, panela y canela, aromatizado con aguardiente y hierbas, mientras que el hervido utiliza como base el jugo de frutas (como mora o maracuyá), mezclado con aguardiente artesanal, conocido como chapil, y panela. Además, el hervido es típico de Nariño y se caracteriza por su acidez y el uso de ingredientes regionales.

¿Por qué el hervido y el canelazo son bebidas típicas en Bogotá y Nariño?

El canelazo es emblemático en Bogotá, especialmente como bebida turística, porque ofrece a los visitantes una experiencia auténtica de la gastronomía local y ayuda a combatir el frío. El hervido, en cambio, es parte fundamental de la identidad gastronómica de Nariño gracias al chapil y a la tradición de utilizar frutas de la región, lo que refuerza su arraigo en la cultura popular del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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