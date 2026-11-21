Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un ají colombiano puede ser el toque secreto que eleva cualquier plato típico, como empanadas, sancocho, arepas o carnes asadas, gracias a su equilibrio entre picante, acidez y frescura. La preparación tradicional, de acuerdo con una receta presentada en El Espectador, es sencilla y rápida, perfecta incluso para quienes disponen de poco tiempo: apenas requiere unos tres minutos de preparación y dos minutos de cocción, suficiente para obtener cuatro porciones generosas del acompañante perfecto.

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La lista de ingredientes refleja la riqueza de la cocina local. El lulo, una fruta característica por su sabor cítrico y refrescante, es la base de esta salsa, junto con cebolla larga picada finamente, una o dos unidades de ají picante (según la tolerancia al picor de cada comensal), vinagre, jugo de limón, cilantro picado y sal al gusto. Este repertorio se une en el tazón, donde deben mezclarse cuidadosamente los sabores y dejarse reposar unos minutos para lograr la mejor combinación.

En el proceso, es fundamental lavar bien los lulos y cortarlos en trozos pequeños antes de integrarlos con el resto de ingredientes. El vinagre cumple una función estratégica: ayuda a resaltar y equilibrar los sabores. El ají, por su parte, puede ajustarse en cantidad o intensidad, incluso retirando semillas y venas blancas si se desea un resultado menos picante. El consejo de El Espectador es tener precaución al manipular el ají; el ardor puede ser intenso, por lo que recomiendan usar guantes o lavar bien las manos después de su uso para evitar accidentes.

Este ají tiene una historia que se remonta aproximadamente 7500 años, con orígenes en Bolivia y Perú. Se trata de un fruto similar al pimentón, aunque más pequeño y con sabores más intensos. Existen alrededor de 25 especies de ají, que influyen tanto en la fuerza del picor como en el color, variando del rojo al naranja o amarillo. México y Perú destacan en el uso tradicional y creativo del ají, incorporándolo no solo en platos salados sino incluso en postres y helados. En Colombia, como lo recalca la información obtenida de El Espectador, el ají se valora sobre todo como acompañante para guarniciones y carnes, un insumo versátil que se convierte en aderezo indispensable en la mesa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el ají colombiano con lulo?

Para preparar este ají colombiano, debe lavar y picar los lulos en trozos pequeños, añadir cebolla larga finamente picada, incorporar ajíes al gusto (pueden ser más o menos picantes dependiendo de la cantidad de semillas y venas blancas que retire), sumar una cucharada de vinagre, jugo de limón, cilantro picado y sal al gusto. Mezcle bien todos los ingredientes y deje reposar unos minutos para que los sabores se integren antes de servir.

¿Cuál es el origen del ají y cuántas especies existen?

El ají, de acuerdo con El Espectador, es originario de la región de Bolivia y Perú y ha sido consumido por alrededor de 7500 años. Se conocen cerca de 25 especies diferentes de ají, que varían en intensidad de sabor, color y usos en la cocina, lo que ha convertido a este fruto en un ingrediente fundamental en la gastronomía de varios países latinoamericanos, especialmente México, Perú y Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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