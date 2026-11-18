Por: El Espectador

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La gastronomía colombiana destaca por la presencia de ingredientes frescos, sabores intensos y una notable variedad regional. En este contexto, el arroz de camarón se presenta como una alternativa que fusiona lo tradicional con los productos del mar, resultando en un plato lleno de sabor y colorido. Un ejemplo de esta preparación ha sido compartido por el chef Edd Cabarcas, quien propone servirlo acompañado de patacones crocantes, aportando texturas contrastantes al conjunto.

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La elaboración de este arroz comienza con el sofrito de cebolla larga finamente picada, pasta de ajo y achiote, los cuales se integran en una olla con aceite para liberar aromas y dar color. Este paso inicial resulta clave, pues la presencia del achiote —que puede encontrarse en pasta o en aceite— confiere ese tono tan característico al arroz. A continuación, se añade el arroz y se mezcla con el sofrito para que absorba bien el color y los sabores; luego, se incorpora el agua y sal al gusto, cocinando a fuego medio hasta que el líquido se haya absorbido. Finalmente, lo ideal es tapar y dejar reposar a fuego bajo hasta conseguir la textura deseada.

En un paso aparte, los camarones, ya limpios y desvenados, se saltean rápidamente en una sartén con aceite a fuego alto por un tiempo breve, solo hasta que cambian de color; esta técnica permite que resulten jugosos y no se endurezcan. Según la recomendación del chef, es fundamental no exceder el tiempo de cocción de los camarones, por lo que se reservan y se reincorporan al plato al final.

El proceso sigue con el salteado de pimentón rojo, verde y cebolla roja, en la misma sartén donde se cocinaron los camarones. Estos vegetales, cortados y salteados con un poco de ajo, ofrecen un aroma fresco y un contraste en textura. A este punto, se suma el arroz previamente cocido y, posteriormente, los camarones y la leche de coco, logrando una mezcla cremosa y húmeda. El plato se termina con cilantro picado opcional, se sirve caliente y resulta ideal si se acompaña con tajadas de maduro o ensalada fresca, dando cuenta de la versatilidad culinaria nacional.

Esta receta ha aparecido en medios como El Espectador, que también destaca el valor de ingredientes como el comino y abre el espacio para que aficionados a la cocina compartan sus creaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo preparar arroz de camarón colombiano paso a paso?

Para preparar arroz de camarón colombiano según la propuesta de Edd Cabarcas, primero se sofríe cebolla larga con pasta de ajo y achiote, se incorpora arroz y agua, y se deja cocinar. Se saltean los camarones rápidamente para evitar que se endurezcan, luego se preparan los vegetales y se incorporan todos los ingredientes junto con leche de coco hasta obtener una mezcla cremosa. Puede servirse con cilantro fresco y patacones.

¿Qué es el achiote y cuál es su función en el arroz de camarón?

El achiote es un condimento que puede encontrarse en pasta o aceite, y se destaca por aportar color y un matiz de sabor característico a los platos. En el arroz de camarón, su función principal es darle el color amarillento típico y potenciar los aromas del sofrito inicial, según la explicación del chef citada en El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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