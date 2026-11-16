Por: El Espectador

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Una bebida saludable y refrescante, ideal para quienes buscan opciones naturales y con pocos ingredientes, es el agua fresca de pepino, limón y hierbabuena. Esta receta, recomendada en Cocinable y Saludable y compartida por El Espectador, prioriza el uso de productos sencillos y frescos. Entre las claves de su preparación está el consejo de probar el pepino antes de licuarlo: si la cáscara sabe amarga, es mejor pelarla, pero si no, dejarla puede aportar un color verde más intenso y un sabor más marcado a la bebida.

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Para preparar esta agua fresca, usted necesita pocos pasos y solo una licuadora y un colador fino. Se mezclan tres tazas de agua con dos pepinos medianos cortados en trozos (aproximadamente 450 gramos), el jugo de tres limones medianos, entre dos y tres cucharadas de miel de abeja o su endulzante preferido, y un puñado pequeño de hojas de hierbabuena o menta fresca. El endulzante debe añadirse poco a poco, probando el resultado para ajustar el equilibrio entre el dulzor y la acidez, según el gusto personal. Una vez licuada la mezcla hasta obtener una textura completamente lisa, se cuela para eliminar la pulpa y se sirve con abundante hielo. Para un toque extra en la presentación, puede incorporar hojitas de hierbabuena o una rodaja de limón.

Según explica la fuente consultada, el pepino es un vegetal compuesto casi totalmente por agua, lo que lo convierte en una opción excelente para hidratarse. Además, aporta potasio y vitamina K, elementos importantes para una dieta saludable. El jugo de limón suma vitamina C, mientras la hierbabuena le confiere un sabor especialmente fresco.

La historia del pepino es larga: se cultiva desde hace unos 3.000 años y es originario del sur de Asia. De acuerdo con la información proporcionada, su probable origen es la India, desde donde se expandió a Grecia y Roma. El emperador romano Tiberio era un conocido entusiasta del pepino, integrando este vegetal en su dieta diaria. Los romanos se encargaron de difundir el cultivo por todo el Mediterráneo y, siglos después, llegó al continente americano tras los viajes de Cristóbal Colón. Actualmente, China e India lideran la producción global de pepinos.

Si usted desea conservar esta agua fresca, puede guardarla en la nevera durante uno o dos días, o incluso congelarla en cubetas para usarla como hielo o en moldes de paletas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el agua fresca de pepino, limón y hierbabuena paso a paso?

Para preparar agua fresca de pepino, limón y hierbabuena, mezcle en la licuadora pepino (con o sin cáscara según su sabor), agua, jugo de limón, miel y hojas de hierbabuena. Licúe hasta lograr una mezcla homogénea, cuele para separar la pulpa y sirva con hielo. Ajuste el dulzor y la acidez a su preferencia.

¿Cuáles son los beneficios nutricionales del pepino y por qué es recomendable en bebidas?

De acuerdo con Cocinable y Saludable, el pepino está compuesto en gran parte por agua, lo que favorece la hidratación. Además, contiene potasio y vitamina K, nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del organismo. Por estas razones, es una excelente elección en bebidas naturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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