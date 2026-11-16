Por: El Espectador

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El adobo es una preparación fundamental en la cocina colombiana y se reconoce por su capacidad para realzar los sabores de distintos tipos de carne, ya sea de res, pollo, cerdo o pescado. De acuerdo con El Espectador, este adobo colombiano destaca como una alternativa práctica y rápida para quienes desean impregnar de sabor sus proteínas antes de cocinarlas. Uno de los principales atractivos de esta mezcla es su versatilidad y facilidad de preparación, pues en apenas cinco minutos se puede lograr una mezcla homogénea lista para usarse. Esta característica lo convierte en un recurso ideal para quienes disfrutan la cocina, pero cuentan con poco tiempo.

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El proceso inicia con el corte de los ingredientes principales, que incluyen cebolla blanca, cebolla larga, pimentón, cilantro y ajo. Estos vegetales frescos se combinan con mantequilla y aceite de oliva extra virgen, así como con un toque de jugo de limón, sal y tomillo al gusto, logrando un balance de sabores y aromas característicos de la gastronomía colombiana. Según la receta, todos estos ingredientes se agregan a la licuadora hasta obtener una mezcla suave y consistente, lo que asegura que los sabores se integren de manera uniforme.

Uno de los consejos principales de la fuente consultada consiste en dejar reposar la carne en este adobo durante al menos 30 minutos antes de la cocción, para que absorba mejor el sabor. De igual forma, la preparación puede almacenarse en la nevera, usando un frasco de vidrio, durante un máximo de cinco días, lo cual facilita tener siempre a mano un aderezo casero que potencie cualquier plato.

La receta resalta la importancia de ingredientes frescos y el uso de aceite de oliva extra virgen, que aporta matices únicos al adobo. Asimismo, permite que cada persona ajuste el punto de sal, tomillo y limón según su preferencia, lo que personaliza aún más el resultado. Esta preparación continúa siendo una muestra del ingenio y la riqueza de la cocina colombiana, en constante búsqueda de nuevos sabores y combinaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el adobo colombiano para carnes según El Espectador?

Para preparar el adobo colombiano que propone El Espectador, se debe cortar cebolla blanca, pimentón y cebolla larga en trozos, añadir cilantro y ajo, y llevar todo a la licuadora. Se incorpora mantequilla, aceite de oliva extra virgen, sal, tomillo y jugo de limón, licuando hasta obtener una mezcla homogénea. Después, se usa para marinar carne de su preferencia por mínimo 30 minutos antes de cocinar.

¿Cuánto tiempo se puede guardar el adobo casero en la nevera?

De acuerdo con la información proporcionada por El Espectador, el adobo casero puede almacenarse en un frasco de vidrio en la nevera durante un máximo de cinco días, permitiendo que mantenga sus propiedades y sabor fresco durante ese periodo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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