Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El general en retiro Óscar Naranjo, conocido por su trayectoria como exdirector de la Policía Nacional y exvicepresidente de Colombia, expresó inquietud frente a los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con lo publicado por El Espectador, Naranjo centró sus cuestionamientos en la manera en que el presidente ha recurrido a símbolos y gestos propios de la Fuerza Pública, como el uso de prendas militares y el saludo castrense en escenarios públicos.

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El exfuncionario advirtió sobre los posibles riesgos de que los uniformes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares terminen asociados a un mandatario, a una gestión de gobierno o a una tendencia política específica. Según lo citado por El Espectador, Naranjo recalcó que el uniforme es un patrimonio nacional. Para él, su valor radica precisamente en que representa a instituciones profesionales, apolíticas y democráticas, por lo que perder esa neutralidad puede socavar la confianza en las Fuerzas Armadas.

La controversia surge a raíz de varias apariciones públicas de De la Espriella portando indumentaria militar y participando en actividades vinculadas a operaciones contra grupos armados ilegales. El presidente, por su parte, defendió ante los medios que su uso del uniforme es una forma de honrar a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, argumentando incluso que se considera “un soldado de la patria”.

Sin embargo, para Naranjo, estos gestos simbolizan algo más profundo que un simple reconocimiento. El general retirado expresó que el uniforme no debe pertenecer ni a partidos ni a gobiernos, sino mantenerse como una señal de profesionalismo y servicio a la nación. Advirtió que asociar estos símbolos a una ideología puede minar la legitimidad y la confianza en estas instituciones.

Durante la misma entrevista, el exvicepresidente también abordó el uso de imágenes y gestos durante operaciones militares recientes. Comentó que actos como la firma de una bomba empleada en una misión o las fotografías del presidente caminando entre los cuerpos de personas abatidas por un bombardeo traspasan los límites del respeto a la dignidad humana. Aseguró que, en su opinión, esos simbolismos son extremos y “incluso los estimo intolerables”.

Finalmente, Naranjo subrayó que la seguridad debe fundamentarse en acciones estructuradas y sostenibles, más allá de los golpes de alto valor, y reiteró su defensa de una Fuerza Pública profesional e independiente de intereses políticos.

¿Por qué el general Óscar Naranjo criticó el uso de uniformes militares por parte del presidente De la Espriella?

El general Naranjo consideró problemático que los uniformes militares y policiales se asocien a un presidente o a un partido político, ya que estos símbolos representan la profesionalidad, la neutralidad y el carácter democrático de la Fuerza Pública, según lo dijo en entrevista con El Espectador. Estimó que el uso excesivo de estas prendas por parte de autoridades civiles podría afectar la percepción ciudadana de la independencia de estas instituciones.

¿Cuáles son los riesgos de usar símbolos militares en la política, según Naranjo?

De acuerdo con lo expuesto a El Espectador, Naranjo mencionó que la utilización de símbolos militares y gestos como la firma de bombas o la presencia entre cuerpos abatidos puede sobrepasar los límites éticos y afectar el respeto por la dignidad humana. Además, podría debilitar el carácter apolítico y profesional que debe mantener la Fuerza Pública en una democracia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.